內幕／侯家軍失利　侯友宜外溢效果有限、2024拉警報

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地方輔選人士指出，侯友宜在三蘆選區，不惜叫地方人士勸退連系的林鼎超，勸退無望後，在新店蔡畹鎣落馬後，又找來新北重量級人士幫吳訓孝重整組織盤。侯友宜更打破原本疫情當前、市政優先的一貫立場，默認讓吳訓孝打出侯友宜「唯一支持」的口號。
地方人士稱，儘管侯友宜已經傾全力相挺，最後原始民調吳訓孝還是吊車尾，在青年加權100％後，才險勝不到2個百分點，實在選得很難看。
不只如此，地方人士表示，侯友宜當時為讓吳訓孝有空間參選，也找人勸退資深議員蔡明堂，讓蔡明堂交棒兒子蔡政呈，而蔡因為沒有青年加權，敗給吳訓孝，地方現在也盛傳，蔡政呈恐會參選到底。
地方人士認為，侯友宜想要擴張勢力，多提名自己人也是無可厚非，但不應該到處殲滅其他派系的人才，在三蘆想勸退林鼎超，在新店也趕走原本有意參選的朱立倫子弟兵凌濤，重點還是在自己推出的人到底夠不夠格，以及侯友宜在議員選戰到底能否產生外溢效應。
侯友宜的作風一向與國民黨中央保持距離，在全黨忙於推動四大公投案時，侯友宜「歲月靜好」的長文，更是令黨內印象深刻。地方人士痛批，此次在新店議員初選這一戰，擁有市政資源的蔡畹鎣輸給沒有青年加權的國民黨智庫副執行長黃心華，就可視為是深藍對侯的反撲，更是對侯的不信任投票，侯未來勢必要調整策略，否則勢必自食惡果。
儘管過了初選這關，在年底大選也未必有十足勝算。地方人士直言，侯家軍中只有戴湘儀選情較穩定，因是婦女保障名額，其他2人都是肉搏戰，是否能贏得大選，更是之後的觀察指標。
年底選戰不只是議員選舉，侯友宜自己也要面臨連任考驗，黨內人士建議，雖然侯對於連任是勝券在握，但畢竟2018年是大勝，這一次也不能選得太難看，侯若還想續攻大位，第一步就是要廣納各個系統，不要再去排擠其他派系的人才，或搞一堆侯友宜的禁衛軍，接下來也要去輔選其他派系的議員參選人，修補關係。