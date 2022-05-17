中市南屯溪西地區汙水納管　議員抨擊還要等多久

台中市水利局的污水接管計劃，今(17) 日 市議員張耀中質詢抨擊說，為什麼輪不到南屯區溪西地區，明明新建的文山水資源廠就在溪西，水資源廠興建過程，地方也飽受路面顛簸、空污、噪音之苦，現在水資源廠蓋好了，市府卻先接管其他地方，讓在地市民痴痴的等待，這種做法道理何在？實在讓人無法信服理解。

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張耀中表示，文山水資源廠在105年完工，施工期間，工程車壓壞了道路，讓當地居民及用路人不方便，施工所造成空污與噪音等環保問題，也讓附近居民叫苦連天，現在水資源廠蓋好了，市府卻從別的地方開始接管，甚至連原來納管在台中工業區水資源廠的西屯區家庭用戶都已移接到文山水資源廠，在地居民卻仍望穿秋水，遲遲等不到納管。

張耀中指出，近來年春社、春安、文山興蓋了許多大樓，聞名國際的重要景點「彩虹眷村」更在春安里轄區內，無法納管造成居民諸多不便，因而造成「彩虹眷村」廁所的髒臭問題也可能貽笑國際。

張耀中強調，市府簡直把南屯溪西地區居民當做2等市民，人家不要的文山焚化爐蓋在這裡，想要個國中也等到地老天荒還在紙上談兵，現在連污水接管順序都要捨近求遠，台中市市政府實在太對不起住在這裡的台中市民了。

水利局長范世億表示，南屯區寶山、文山、春社、春安等4里的污水接管計畫，目前刻正辦理委託工程設計監造案，預計今年可決標，明（112）年可正式進場施工，全部工程經費約6億元，接管戶數約6700戶。

對此，張耀中認為，納管工程遲至112年底才要進場施工，完工日甚至拖到115年，進場太慢、施工期程太長了。據他了解設計標知已訂於5月25日決標，隨後應可立即進行工程標的招標作業，何以進場施工日要拖到明年底？而且將來工程應該可以採分區、分段、分標的方式進行，這樣同時有數家廠商進廠施工，有助於縮短施工期程。