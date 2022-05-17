擬重開國門！日本將迎接旅客 「這4國」小旅行團可入境
在新冠肺炎疫情大流行爆發後，日本隨即進行鎖國政策，防堵病毒入侵。隨著施行「與病毒共存」政策，日本也開始逐漸放鬆邊境管制措施，先前已經開放讓留學生、商務人等族群類別入境，近來更有意重新開放外國觀光客入境，計劃近期開始試辦小規模觀光團，對象為接種3劑疫苗的美國、澳洲、泰國和新加坡旅客。
根據《路透社》報導，日本政府17日時表示，將在本月啟動有限度的「旅遊測試」，為全面重新開放觀光旅遊的前置工作，進行資料收集。觀光廳聲明指出，預定在本月下旬，開放小型旅遊團入境日本觀光，對象為美國、澳洲、泰國和新加坡等4國的已接種3劑疫苗觀光客。觀光行程必須由旅遊業者緊密規劃，並全程由導遊或工作人員陪同。
《讀賣新聞》報導指出，國外旅行團必須與日本觀光廳、日本旅遊協會合作，觀光地點選擇必須先經過各都道府縣同意。根據觀光廳說法，預計將在一個月內試辦10至15個旅行團，日後將會決定具體行程以及地點。
觀光廳表示，此次的測試性旅遊可提供官方驗證防止病毒傳播的機制和緊急應變，並藉此為旅遊業者及住宿業者擬訂可遵循的相關指引。
日本首相岸田文雄本月稍早在演講中表示，邊境管控會在6月開始與其他先進國家配合，但沒有進一步說明細節。
雖然觀光旅遊業是日本經濟的重要支柱之一，但自2020年新冠肺炎疫情大流行爆發後，日本就採取了嚴格的邊境控管，觀光客遭到禁止入境，直至最近規定才有略為放寬，允許學生和商務客入境。近來日幣貶值也有不少旅遊業者呼籲政府再度放寬，但是自由行的觀光客仍被禁止入境。