好天氣還有2天！週五水氣又來 鋒面雨彈炸全台到下週二
由於水氣逐漸減少，加上東北季風減弱，今（17）日白天起各地天氣回穩，西半部地區偶爾可看見陽光，中央氣象局指出，這波稍微穩定的天氣可持續到週四（5/19），不過週五（5/20）開始受到南方雲系北移影響，各地天氣又將轉為不穩定，尤其南部及台東雨勢可能較大，週末到下週二（5/21~5/24）另一道鋒面南下，屆時各地都將有陣雨或雷雨，局部地區不排除有比較明顯的雨勢，請民眾留意。
氣象局簡任技正伍婉華指出，周四以前各地天氣回穩，僅剩基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區都是多雲到晴，午後山區及南部地區可能有局部短暫雷陣雨。氣溫方面也會明顯回暖，預計西半部地區高溫可達攝氏28到30度，其他地區高溫也有攝氏24到27度，不過中部以北及東北部地區早晚低溫僅攝氏18到19度，感受上還是偏涼，請早出晚歸的民眾要記得多加件衣服保暖。
伍婉華表示，週五南方雲系北移帶來水氣，各地天氣都不穩定，尤其南部地區及台東雨勢較大，到了週末另一道鋒面南下影響，全台都將轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣，且中部以北及東北部地區氣溫稍微下滑，高溫略降約攝氏3到4度，早晚低溫也只有攝氏19到20度。
預計這波鋒面至少會影響到下週二，氣象局提醒，鋒面影響期間很可能有局部對流發展，帶來明顯的降雨或雷擊、強陣風等劇烈天氣，請民眾要留意氣象局最新預報資訊，外出也要記得帶傘備用。