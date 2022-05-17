確診者「二度染疫」機率低！3個月內再被匡列 可免隔離
全台疫情日趨嚴峻，截至今天（17日）為止，已連續6天破6萬確診，對此有民眾提出疑問，如果確診者康復後，再被匡列，是否需要居家隔離。指揮中心稍早表示，鑒於確診者3個月內再感染機率低，解除隔離治療後，如果在3個月內再被列為接觸者，可免除「3+4」、「0+7」隔離規定。
疾管署防疫醫師陳婉青表示，如果是確診者，3個月內再被列為接觸者，是可以免除「3+4」隔離規定，因為一般實務認為，3個月內再感染機率不高。
但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診後仍然有可能再次感染，截至5/16為止，有457名確診者在過去曾有確診紀錄，少數可能是感染較久，處於陰陰陽陽階段，另外今年確診都是Omicron，和去年、前年不同病毒株，雖然沒有進一步研析，但大部分都是再感染或重複感染，因此呼籲民眾維持正常生活同時，還是要落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞
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