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確診者「二度染疫」機率低！3個月內再被匡列　可免隔離

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然機率偏低，但確診後仍然有可能再次感染，因此呼籲民眾維持正常生活同時，還是要落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。（圖／指揮中心）
▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，雖然機率偏低，但確診後仍然有可能再次感染，因此呼籲民眾維持正常生活同時，還是要落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 17:24:53

全台疫情日趨嚴峻，截至今天（17日）為止，已連續6天破6萬確診，對此有民眾提出疑問，如果確診者康復後，再被匡列，是否需要居家隔離。指揮中心稍早表示，鑒於確診者3個月內再感染機率低，解除隔離治療後，如果在3個月內再被列為接觸者，可免除「3+4」、「0+7」隔離規定。

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疾管署防疫醫師陳婉青表示，如果是確診者，3個月內再被列為接觸者，是可以免除「3+4」隔離規定，因為一般實務認為，3個月內再感染機率不高。

但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，確診後仍然有可能再次感染，截至5/16為止，有457名確診者在過去曾有確診紀錄，少數可能是感染較久，處於陰陰陽陽階段，另外今年確診都是Omicron，和去年、前年不同病毒株，雖然沒有進一步研析，但大部分都是再感染或重複感染，因此呼籲民眾維持正常生活同時，還是要落實戴口罩、勤洗手、保持社交距離。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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