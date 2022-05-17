38例死亡個案！ 18人「無接種疫苗」羅一鈞籲：儘速接種

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心表示，今日新增之65,794例本土病例，為31,827例男性、33,947例女性、20例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上。
- 新北市18,400例
- 桃園市10,184例
- 臺北市9,772例
- 高雄市4,979例
- 臺中市4,770例
- 臺南市2,844例
- 新竹縣2,105例
- 基隆市1,917例
- 彰化縣1,613例
- 屏東縣1,536例
- 宜蘭縣1,481例
- 花蓮縣1,200例
- 苗栗縣1,129例
- 新竹市1,124例
- 南投縣614例
- 雲林縣581例
- 嘉義縣556例
- 臺東縣405例
- 嘉義市345例
- 澎湖縣146例
- 金門縣81例
- 連江縣12例
指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為16例男性、22例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。確診日介於今（2022）年4月29日至5月15日，死亡日期介於5月3日至5月15日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天公布的38例死亡個案，37人是有慢性病史，1人沒有慢性病史但沒有接種疫苗，38人中有18位沒有打過任何一劑疫苗，有17位超過80歲以上。
羅一鈞表示，較為年輕的死亡個案為2位30多歲女性，本身沒有接種疫苗，有癌症病史，分別是染疫後合併呼吸衰竭，加上本身癌症關係不幸過世；另40多歲男性本身有糖尿病和高血壓，未接種疫苗，染疫後合併心肺衰竭過世。
羅一鈞呼籲，整體而言，中重症人數仍在每天增加，主要還是因為沒有打疫苗，或是只有接種1劑疫苗的長者為主，民眾應儘速接種疫苗來加強保護力。
確診者同住親友打滿3劑仍想領隔離單？回報系統「別勾這一欄」
密切接觸者接種三劑免隔離改進行7天自主防疫的「0+7」新制度今（17）日上路，針對有部分民眾反應沒有居家隔離單無法領到隔離理賠金，疾病管制署預防醫學辦公室防疫醫師陳婉青表示，指揮中心已在自主疫調回報系統新增欄位，若同住家人要採「3+4」，不要勾選自主回報系統中「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」欄位，屆時將會收到居家隔離通知書。
陳婉青指出，打滿3劑疫苗的確診者同住家屬可以選擇「0+7」新制，目前現在自主疫調回報系統有新增一個欄位，進入第三題組填寫密切接觸者時，每個同住者清單最下面有個勾選項目（已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」），勾選後將被系統自動列為7天自主防疫對象，不會開立及收到居家隔離通知書。
陳婉青強調，未勾選者將會收到居家隔離通知，適用「3+4」居家隔離，若同住家人為已接種追加劑但仍想採居家離3+4者，請勿勾選該欄位。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53801
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw