新北＋18400！研議停課2週？侯友宜：沒有規劃新計畫
新北市今（17）日新增18,400例的確診個案，居家照護119,168人；針對不少的教育團體建議應停課兩周，新北市長侯友宜指出，新北有都市、偏鄉，會跟學校、家長視疫情滾動式的調整，目前仍採高、低風險的線上、實體分流，沒有規劃的新計畫。
民進黨新北市議會黨團總召陳啟能、議員林銘仁及李坤城今（17）日召開記者會，痛批市府在配送關懷物資的行政流程慢半拍，造成居家隔離的民眾無法及時收到關懷包；陳啟能質疑，多位確診的議員都沒有關懷包，又有多少的市民有收到呢？他在確診第10天要解隔離時，才接到衛生局電話通知要發關懷包，原是市府的美意，卻在康復要解隔時才收到，這是作業怠慢？
林銘仁也說，他5月7日快篩陽、8日PCR、9日通知確診，一直到10日才被通知有關懷包，5天後會有居家隔離書的通知，還收到簡訊通知請親友到公所領取關懷包，快篩試劑也從10支縮水到剩1隻支；李坤城呼籲，桃園市政府已經購買「唾液快篩試劑」給學童使用，也要求新北市政府趕快購買「唾液快篩」讓學童使用，不要再讓家長大排長龍排隊購買。
侯友宜回應，長照機構等弱勢族群購買快篩試劑困難，要仰賴政府提供，無論是哪種試劑，市府的原則是要讓民眾購買到便宜、方便、好用試劑，任何的試劑，包括「唾液快篩試劑」都會討論購買；劉和然補充，推動居家照護初期，民眾難購買快篩劑，因此關懷箱會放入10支快篩劑，現在民眾購買管道變多，因此改調整配發1支，若有其他物資的需求，可向區公所、社會局尋求協助。
※【NOWnews 今日新聞
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