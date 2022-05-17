遺囑符「3條件」就有效！律師揭10冷知識：保證surprise

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1.如果離婚了，原配偶的家人跟自己就沒有親屬關係。如果還沒離婚，配偶就過世了，那麼配偶的爸媽，一輩子都是你的公婆岳父母。一輩子！無法解除姻親關係！再婚也一樣，會有兩對公婆岳父母。
2.對公婆與岳父母，原則上沒有扶養義務。但是，如果同住在一起就有。不想「奉養」對方的父母，請不要同住！請不要同住！請不要同住！
3.成年以後，爸媽就可以要求孩子扶養，即使好手好腳，就是不願意去工作，只要沒有存款、資產，就可以要求孩子給錢。
4.離婚以後，養小孩的費用，法院原則上會按照行政院主計總處的每月平均消費支出判斷，各縣市都不同，由父母所得比例分攤，不是一人一半。台北市最高，大約3萬元。彰化、雲林最低，只有1萬8千元上下。但是，1萬8千元是怎麼養小孩啦！
5.在離婚協議書上約定自己不用付扶養費，這是沒用的。因為父母不能代替小孩放棄要求另一半扶養的權利，所以對方還是可以用未成年子女的名義對自己提告，請求扶養費。
6.爸媽過世，沒有經過所有兄弟姊妹同意，就把錢領出來，就會有偽造文書的可能。據為己有，更會構成侵占。即使父母生前把存款簿交給這個人保管，也是一樣。
7.生前拋棄繼承無效！所以爸媽如果因為「捧斗」，想把不動產留給兒子，要我們簽拋棄繼承書，把遺產都讓給兄弟，儘管簽名，但是記得壓日期，反正在爸媽生前拋棄繼承，是無效的。爸媽死後，保證可以給兄弟一個surprise！
8.如果自己有欠債，但爸媽卻有遺產可以分，請記得選擇拋棄繼承。如果是協議分割遺產，即使自己退出，不要爸媽的財產，未來債權人還是可以主張分配，只有拋棄繼承才可以完全杜絕這種可能。
9.爸媽因為「我們結婚給的嫁妝」、「長大以後搬家給的禮物」、「創業時給的財產」，爸媽過世以後，通通得要列為遺產，這是得要繳回去的，所以不要覺得拿了很多嫁妝很開心，以後要還的。除非啦！除非爸媽給了以後，有免除歸還的意思，要記得問他，而且留下證據。
10.遺囑自己寫就可以了，不需要律師。但是記得，全文都要自己手寫，記明時間、親筆簽名，這份遺囑就有效了。寫遺囑並沒有不吉利，跟買保險一樣，都是一種對於身旁人的保障。當然，有些公司的防疫險除外。
網友紛紛在底下留言回覆說，「第一點就被震撼到」、「最後一句貫穿全文」、「沒事不要結婚！」、「這些訊息很重要」、「我覺得大學應該開個課，關於婚前所需要知道的法律知識」。（編輯：倪浩軒）