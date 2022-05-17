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曲棍球案二度彈劾　司改委員質疑監委是否適格

▲圖為監察院。 （圖／NOWnews資料照）
▲圖為監察院。 （圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2022-05-17 18:10:40

曲棍球二度彈劾案，讓身為司改國是會議委員陳宏達也看不下去，質疑監察院設置「國家人權委員會」，由全體監委兼任，希望發揮保障人權之功能，並接軌國際標準，結果反成為戕害人權的劊子手，赤裸裸揭穿兩公約內國法化原來是「虛有其表」。對於高涌誠記者會上的說法，陳宏達質疑是詭辯，亟思給自己一個下台階，是否應自請彈劾？

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檢察官陳隆翔因偵辦「曲棍球案」日前遭監察院二度彈劾，引爆檢察機關接連發聲共同強烈譴責，沒想到，提案監委高涌誠辯稱，非「一案兩查」，是應懲戒法院要求補正彈劾程序，這是監察院和懲戒法院的「法理」之爭，希望法院判決不受理，監院才有釋憲機會。

高檢署主任檢察官陳宏達認為，高涌誠應把監察院國家人權委員會塵封已久的兩公約條文、司法院大法官釋字第 775 號解釋文及美國憲法第五修正案（the Fifth Amendment of the United States Constitution ）好好讀一遍，答案即已揭曉。這是適格監委必修的三堂課，也是人權保障的ABC。

▲高檢署主任檢察官陳宏達。（圖／記者潘千詩攝，2022.5.3）
▲高檢署主任檢察官陳宏達。（圖／NOWnews資料照，記者潘千詩攝）
陳宏達表示，立法院特制定兩公約施行法保障人權，具國內法律效力，並於2009年12月10日正式施行。監察院既握有彈劾公務員的生殺大權，自應遵守兩公約人權保障規定；監察院第一次彈劾陳隆翔後，經懲戒法院判決「不受懲戒」確定，而釋字775號宣示「一事不再理」原則，具有憲法位階的效力。

陳宏達說，禁止雙重危害在現代法治國皆為憲法位階的基本人權，不會因為受審判對象是士農公商或販夫走卒而有差別待遇。美國在台協會每年發布人權報告（Human Rights Report），監委二度彈劾檢察官陳隆翔案勢必成為2022年版關注的焦點。

根據陳隆翔彈劾案投票表決結果顯示，唯一一位投不成立票的監委，是具有法律背景的林國明，但另外十位投成立票的監委有林盛豐、林文程、賴鼎銘、蘇麗瓊、葉大華、鴻義章、王榮璋、葉宜津、范巽綠、王麗珍則沒有法律背景。

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