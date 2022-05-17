名家論壇》柯志遠／《黑幫少爺愛上我》BL天花板橫空出世

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《黑幫少爺愛上我》的第一個「非同小可」，在於全劇從頭到尾實打實的「電影感」。放眼世界各國的影視產業，把得獎的電影大導演（羅寧提姆，《惡魔的藝術2：邪降》、《致命切割》）、大電視台的主流正劇演員（男主角Apo演了好幾齣「泰國第三台」的大正劇）、A級製作的電影團隊、挑戰難度的拍攝方式、足夠拍兩部院線片的預算……，就這樣拿來拍一齣BL劇，這種事目前只有泰國做得出來，可喜的是，這些元素對於作品的最終呈現是成績耀眼的，第一集的大篇幅追逐格鬥、第四集的槍戰、第五集的飛車，到第六集崇山峻嶺的逃亡戲，場面、視覺一下子拉開了太大的跨幅，老早已經不是印象中耽美腐劇在校園內把談戀愛當成天大的事那般小打小鬧，亮眼的技術加分，佔比極多，是戲的視野、企圖，更是非同小可的「質感」。
《黑幫少爺愛上我》的第二個「非同小可」，在於做為故事舞台的「黑社會」世界觀塑造成功，不論形式、氣勢、氛圍，無不逼近眼前，無不「代入感」十足。以「黑幫愛情」為梗概的BL劇其實不算罕見，台灣的《HIStory3：圈套》2019、韓劇的耽美劇第一炮《你的目光所及之處》2020都算，但《黑幫少爺愛上我》裡的「黑社會」被形塑出了自成世界一隅的「江湖感」，對壘的陣營生態夠大，敵對攻伐的氣息夠真，交鋒拼鬥的場面夠震撼，尤其貫穿成為戲劇張力主軸的人物關係間的「盤根錯節，暗潮洶湧」，更是首次在BL劇光譜中看到這麼隆重、鄭重的排場，完全直追動作電影的水平。
《黑幫少爺愛上我》的第三個「非同小可」，在於對故事線的宏觀設計。在聚焦的主CP戀愛線之外，龐大的角色「關係表」人物多而精彩，個個有戲：黑幫家族的本家、分家勢如水火，兩代之間關係具備多重矛盾；第一家族三個兄弟一個瘋癲一個火爆一個神秘，人設的特質毫不重複，還分別拉出了情節的獨立延伸；在超快的緊緻節奏推展下，高潮迭起，火花四射。特別值得一提的是，三條精采各異的「感情線」交纏、衝撞，跟重磅鋪陳的黑幫爭戰戲互為表裡，同樣都搏人眼球，總之，不論文戲、武戲都讓人看得目不暇給。
《黑幫少爺愛上我》的第四個「非同小可」，也是最令人讚歎的靈魂所在，還在於外在的講究、炫目之下，居然還能把人物心理層次挖掘得如此深邃、通透，剖析得如此寫實、細膩、立體。《黑幫少爺愛上我》的CP線沒有理所當然的一拍即合，沒有廉價泛濫的浪漫糖衣，卻撞擊出始料未及的狂暴火花，劇中看到的跟過往BL「男神套路」毫無任何類比性，樸拙、直率、原始，是兩個活生生有血有肉的大老爺們，在幾乎不可能的主、客觀環境前提下，兩個人從「不確定那是不是愛」（都認為是一時衝動的「越界」），到逐漸摸索著辨認出自己心底最深處最赤裸的聲音（但在特殊生態的時空裡，是愛，也無法說出來），懵懵懂懂，卻又有憑有據地，躊躇、笨拙但力道生猛地雙向奔赴（你看Porsche第六集最後那個猛烈擁抱的方式，透露出多少微妙、複雜又排山倒海的訊息）。尤其，兩個主角的情感脈絡梳理得格外清晰，展現了BL劇少有的「人格VS.愛情」書寫，主角性格特質的缺陷逐集都有更完整的補述，而也因此更詮釋了兩個人之所以彼此吸引的心理成因，每一個幽微轉折，產生的化學效應都出奇強大，還具備了「說服力」，例如Kinn這個黑幫少爺，身上掌握著財富、權勢，面對槍林彈雨無所畏懼，然而其實對於感情無知、幼稚得像個孩子，他一遍遍粗暴地把Porsche推開，卻終究本能召喚地朝他越靠越近，不論設計或演繹，都是絲絲入扣，更讓人感同身受。
最後，誰都曉得卡斯顏值還是BL劇「王道中的王道」，演Kinn的Mile（漢名「張澤毅」），歌唱選秀出身（長得跟陳昊森也太太太像了吧？），嚴格說起來是第一次認真正經地挑樑演戲，真實、自然地演出了「少爺」的氣場、派頭，還有不得不背負家族責任的剛強與無奈，以及對愛情逐步解封的忐忑與狂喜，表現可圈可點；演Porsche的Apo（漢名「張立波」），在泰國第三台演了幾年時代感濃烈的連續劇，第一次以時尚、都會的面貌演BL劇，讓人眼前一亮的五官優勢在網路票選排行榜上奇蹟式地一路攀昇，都已經讓《黑幫少爺愛上我》吸睛度立於不敗之地，再加上這個戲人物繁多，上檔前劇中的少爺們、保鑣們紮堆一起上宣傳通告，一列排開，都是萬里挑一的男模樣板，燦爛奪目，熠熠生輝，又是一個見所未見的「非同小可」。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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