連6日本土確診未破7萬！醫分析非達頂點：PCR量能遇瓶頸

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對此，李明政認為，最近幾天，每日本土新增病例數都是6萬多例，沒有如預期應該要每日以增加1至2成的速率上升，「這顯然不是疫情被控制住」，他解釋，現在台灣與病毒共存，防疫措施越放越鬆，居家隔離、入境居家檢疫也放寬，應會增加感染速度，但連日停止在6萬多例，應是因為PCR檢測量能遇到瓶頸侷限。
李明政預估，現在各地方政府催促各醫院增加檢驗量能，等檢驗量能再度提升時，確診病例數就會再度提高，「我相信這6萬多絕對不是頂點啦，再過幾天應該還是會往上衝」，這完全取決於PCR檢驗量能問題，再者若PCR量能無法增加，政府放寬快篩陽即確診適用對象，確診人數也會提高。
不過李明政指出，現在每天公布的病例數仍有參考意義，可以檢視台灣疫情上升速度是否過快，若上升速度過快，就要用嚴格防疫政策放慢速度；若疫情上升速度過慢，就要放寬防疫政策，調節每日確診人數，這對於醫院端的醫療量能和社會運作的次序是否能通暢相當有意義，「你最痛苦的是速度放太快，醫療量能不足的時候，不只是醫院的工作人員痛苦，病人也痛苦，會增加很多的死傷，不只是新冠肺炎的死傷，還會增加其他疾病的死傷」。
「到現在為止，台灣已經不得不與病毒共存了，一定要經過疫情上去再下來的痛苦期！」，李明政以韓國、紐西蘭為例說明，韓國疫情控制差，疫情上升速度太快，死亡率位居第一，不過紐西蘭速度控制剛剛好，死亡率與韓國相比減少3分之2，台灣可以學習紐西蘭模式，甚至再加以改良，盡力降低死傷。
分析現在疫情狀況，李明政直言，以台灣的醫療能力跟所有維持社會運作能力，台灣疫情上升速度太快，「我們都沒辦法承受阿」，醫療、檢驗、工作人員都無法承受，就代表疫情發展太快，整個作業程序無法跟上腳步，就會變得混亂。「內部在燒，不要讓外部的進來！」他更質疑，台灣內部疫情已經延燒迅速，各種準備來不及的情況下，為何政府還要鬆綁邊境檢疫，「裡面燒的時候，知道快篩不足、PCR量能不足，你為什麼還要搞一個3+4變成0+7？這個是火上加油」。
至於現有部分民眾快篩陽性後不願進行PCR採檢，成為社區黑數，李明政提到，「你用黑數來自我在家裡管理，如果百分之百能做得好的話，那是好事，但是這是不可能的，人性也不會這麼厲害這麼優秀，也不可能，還是會增加傳播速度」。李進一步表示，如果民眾能真正做到自我隔離，對社會、感染傳染方面都毫無影響，但問題是這類民眾屬自我管理，沒有外力限制，總會有部分民眾可能外出傳播給其他人，如果是確診者，至少有外力限制如電子圍籬，較不容易違規。他也建議，若想要鼓勵這些民眾出來採檢，PCR採檢量能要再增加，方便民眾採檢，就能提升意願，或有些人害怕被約束，再方便也不想採檢確診，「這些人一定是有的，無可避免」。
李明政呼籲，民眾要繼續戴好口罩、勤洗手、不要參加聚會、盡量減少大型聚會，政府不想限制的情況下，民眾要自主管理，減少辦活動，即使要辦，規模越小型越好，且很多商業行為如簽唱會、演唱會，也應減少參加，病毒傳播速度就會減慢，「要靠政府管理已經沒有可能了，只能靠民眾自主管理」。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。