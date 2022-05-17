瑞典、芬蘭相繼宣布加入北約　俄羅斯為何緊張揚言報復？

我是廣告 請繼續往下閱讀
北約（NATO）是1949年由12個國家組成的軍事聯盟，包含美國、加拿大、英國、法國，以及其他8個歐洲國家共同簽署《北大西洋公約》組成，全名為「北大西洋公約組織」（North Atlantic treaty organization），成員國至今已擴增至30國，理事會由成員國國家元首及政府高層、外交部長、國防部長組成，目的在於承諾任何一個成員國受到武裝攻擊的時候，會以政治、軍事等手段向彼此施以援手。
北約原本的目標是要對抗二戰後俄羅斯向歐洲的擴張，蘇聯解體後北約失去主要目標，也漸漸將重心擴散至恐怖主義、大規模核武擴散、網路攻擊、氣候變遷與能源等全球性議題；然而支出巨大與失去主要目標等疑慮也曾被法國總統馬克宏、美國前總統川普所批評。
二、芬蘭與瑞典加入北約背景？
芬蘭及瑞典有著長期保持中立、不結盟的立場，但自從2014年俄羅斯吞併克里米亞以後，芬蘭與瑞典兩國便開始考慮是否尋求加入北約，芬蘭政府更將是否加入北約加入公開討論，直到今年俄國總統蒲亭對烏克蘭發動戰事，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）與總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）便於5月12日時發布聯合聲明，支持芬蘭加入北約的決定，瑞典首相安德森（Magdalena Andersson）隨後也於16日宣布「最符合瑞典和瑞典人民利益的事情就是加入北約」，表達全國加入北約意願。
兩個世紀以來，軍事不結盟一直是瑞典國家認同的核心原則，儘管政府不需要在議會批准下就能推進申請加入北約，但加入北約的立場在瑞典議會中得到了廣泛支持；芬蘭過去也為了避免激怒與之相連1340公里疆界的俄羅斯，同樣堅持著自蘇芬冬季戰爭以來，約莫數十年的軍事不結盟中立立場。兩國政府宣布申請加入北約，顯示在俄羅斯侵烏後北歐2國民意有了巨大的變化。
三、北約怎麼看？
基本上大多數北約成員國皆支持芬蘭、瑞典的加入，但想要加入北約組織仍須符合正常章程申請後方能加入。首先，申請加入北約的國家必須是民主國家，亦得符合公平對待少數群體、致力於和平解決衝突外；按照正常程序，接受一個新成員國加入必須得到30個現有會員國的議會同意，整個過程可能需要長達一年的時間，為了加速申請程序，兩國申請應會共同遞交至北約理事會，北約秘書長史騰柏格（Jens Stoltenberg）對此表示，他會張開雙臂歡迎這兩個國家入盟，並且在審核兩國的成員資格時會盡量減少延遲。
此外，根據《北大西洋公約》第5條規定，任何一個北約成員國遭到攻擊，將視為對北約所有成員國發動攻擊，北約的軍事資源將用於保護受攻擊的成員國。為此，成員國必須為北約提供軍事支持，成員國需同意將其國內生產總值的2%用於國防，芬蘭已達到2%標準，瑞典則稱會盡快實現此目標。
芬蘭、瑞典的加入在軍事實質意義上代表著，這「30+2」個會員國之間將會執行更多的聯合軍事演練，將大大增強北約在歐洲北部的防禦力量，芬蘭和（或）瑞典將填補了北約防禦的巨大缺口，屆時歐洲北部的軍隊數量將遠遠超過俄羅斯的軍隊，北約與俄羅斯邊界面積也將增加一倍，確保波羅的海更加安全穩定；政治角度來看，則是團結了西方國家的共同防禦，也就是向俄羅斯總統蒲亭釋放訊號，表示幾乎整個歐洲都團結起來反對莫斯科入侵烏克蘭。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、參議院少數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）、德國外交部長、加拿大外交部長等人皆向媒體表達正面支持兩國加入北約態度，並預計加速推動議會批准速度。
四、誰反對芬蘭與瑞典加入？
反對芬蘭與瑞典加入北約的聲音主要來自北約成員國土耳其。土耳其在北約當中佔了尷尬地位，首先是土耳其自2018年以來已與西方交惡，轉向俄國購買飛彈，在多個會員國的威脅抨擊下仍面不改其色。軍事分析認為，比起土耳其需要北約組織，事實上是歐美更需要土耳其在中東的位置，否則北約在中東毫無影響力；而土國之所以不贊成芬蘭和瑞典加入北約，原因在於土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）聲稱2國是許多「恐怖組織的所在地」，基本上並不認同瑞典允許曾在土國部分地區進行長達數十年分離主義叛亂的庫德工人黨（PKK）在其境內進行活動，不過為此瑞典也已經規劃團隊將拜會安卡拉，進行緊鑼密鼓的會談尋求解決問題的方法。
反對聲浪也來自俄羅斯，尤其是總統蒲亭本人。要知道蒲亭從不認為北約只是個「防禦性聯盟」，自從北約自1991年蘇聯解體後隨著華沙公約組織解散和蘇聯解體後，北約「穩定東擴」且離莫斯科愈來愈近的態勢讓蒲亭相當不滿，多次指責西方國家打破其在1990年作出的北約不會向東擴張的承諾，危害到俄羅斯的作為獨立國家的「生存」，尤其是在東歐與烏克蘭的軍事活動更讓將之視為「克里姆林宮後院」的蒲亭大動肝火。
對於兩國有意申請加入，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitri Peskov ）也發出警告時強調，芬蘭和瑞典加入北約「並不會為歐洲帶來更大的安全」，蒲亭本人更直言雖然兩國申請加入本身不會對俄構成威脅，但北約若將軍事基礎設施擴大到這兩個國家的領土上，俄羅斯「勢必會做出回應」。