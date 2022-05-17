自選「3+4」賠不賠？金管會定調：拿到隔離書就要賠　

我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心再度調整居家隔離政策，今日起確診者同住密切接觸者居隔由原本「3＋4」改為「0＋7」，只要對象打滿3劑疫苗且快篩陰即可出門，只是不少民眾開始擔心若未來不需隔離，拿不到隔離通知書就無法請領防疫險理賠，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，當確診個案上自主回報系統時，若勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」，將被列為「7天自主防疫」對象，就不會收到居隔通知單，但若針對已施打3劑疫苗又想採取「3＋4」方案者，可不勾選該選項，即投保防疫險民眾仍有機會請領隔離補償金。
面對防疫政策不斷放寬，產險業者認為如果拿不到隔離通知書，保險公司理賠上沒有依據，保單就不會理賠，同時，因目前只有打2劑者須隔離，非確診者要申請理賠，產險公司將比對健康存摺的注射紀錄。另也傳出有產險業者覺得，如果保戶自願繼續接受隔離，在保險理賠的原理上，將視為「故意行為」，產險業者不會給付隔離補償。
對於若勾選維持「3+4」居隔防疫險賠不賠？金管會保險局今日定調要賠，因為多數契約明文記載傳染病防疫法第48條規定，今日同住親友一定跟確診者有接觸，符合第48條規定，因此，「3+4」是基本原則，只是新增選項「0+7」，所以拿到隔離通知書就代表接受「3+4」居隔，沒有所謂「小黃卡」問題，因此，若維持「3+4」，保險業當然就要理賠。