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自選「3+4」賠不賠？金管會定調：拿到隔離書就要賠　

▲金管會今（17）日定調，原則上確診同住密切接觸者居隔還是「3+4」，只是另增「0+7」選項，因此，若維持「3+4」拿到隔離書，保險業一定要理賠，沒有所謂「小黃卡」問題。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會今（17）日定調，原則上確診同住密切接觸者居隔還是「3+4」，只是另增「0+7」選項，因此，若維持「3+4」拿到隔離書，保險業一定要理賠，沒有所謂「小黃卡」問題。（圖／NOWnews資料照）

記者顏真真／台北報導

2022-05-17 18:16:29

針對居隔政策放寬，確診者同住密切接觸者只要打滿3劑疫苗、快篩陰性，就可「0+7」免隔離，卻被認為在幫保險公司防疫險理賠解套，後來指揮中心表示，還是可自選維持「3+4」，就會發隔離通知書，但保險公司認為這是故事行為將不理賠，甚至未確診者申請理賠也要出示「小黃卡」，引發民眾及立委不滿。對此，金管會今（17）日定調，指揮中心原則上還是「3+4」，只是另增選擇「0+7」，若密切接觸者維持「3+4」，並拿到隔離通知書，保險業一定要理賠，沒有所謂「小黃卡」問題。

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至於陪同居隔理賠問題，保險局則表示，根據傳染病防治法第48條要曾與傳染病病人接觸，即與確診者接觸的事實，因此，在申請保險時，保險公司也會去了解家長是否曾與確診者接觸，保險公司要負起責任去查核。

指揮中心再度調整居家隔離政策，今日起確診者同住密切接觸者居隔由原本「3＋4」改為「0＋7」，只要對象打滿3劑疫苗且快篩陰即可出門，只是不少民眾開始擔心若未來不需隔離，拿不到隔離通知書就無法請領防疫險理賠，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，當確診個案上自主回報系統時，若勾選「已完成COVID-19疫苗追加劑且採自主防疫」，將被列為「7天自主防疫」對象，就不會收到居隔通知單，但若針對已施打3劑疫苗又想採取「3＋4」方案者，可不勾選該選項，即投保防疫險民眾仍有機會請領隔離補償金。

面對防疫政策不斷放寬，產險業者認為如果拿不到隔離通知書，保險公司理賠上沒有依據，保單就不會理賠，同時，因目前只有打2劑者須隔離，非確診者要申請理賠，產險公司將比對健康存摺的注射紀錄。另也傳出有產險業者覺得，如果保戶自願繼續接受隔離，在保險理賠的原理上，將視為「故意行為」，產險業者不會給付隔離補償。

對於若勾選維持「3+4」居隔防疫險賠不賠？金管會保險局今日定調要賠，因為多數契約明文記載傳染病防疫法第48條規定，今日同住親友一定跟確診者有接觸，符合第48條規定，因此，「3+4」是基本原則，只是新增選項「0+7」，所以拿到隔離通知書就代表接受「3+4」居隔，沒有所謂「小黃卡」問題，因此，若維持「3+4」，保險業當然就要理賠。

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