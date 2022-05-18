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房市／地表最強房仲外交！李昌蒲貫徹信義３核心助圓夢

▲信義房屋竹北福興店專案執行經理李昌蒲（右一）與Davis一家人相當友好。（圖／NOWnews資料照片）
▲信義房屋竹北福興店專案執行經理李昌蒲（右一）與Davis一家人相當友好。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-05-18 08:00:00

賣房子也能做國民外交？信義房屋竹北福興店專案執行經理李昌蒲入行17年，他分享這2年遇到了一組國外客戶，由於對方要舉家遷台，前後共花了１年半的時間才塵埃落定，堪稱是最好的國民外交！

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李昌蒲入行多年，2年前卻遇到一組特別的客戶。長住香港的Davis是美國人，與中國大陸籍妻子結婚後，一家四口長住香港，但因打算到台灣經商，全家決定搬來台灣居住，沒想到因疫情關係，台灣不允許外國人入境，無論是要辦理移民手續或是購屋，都十分困難。由於手續繁雜，牽涉層面又廣，即使Davis一家人已透過線上看屋鎖定新竹一棟透天別墅，正打算請人在台灣的朋友到現場看屋，沒想到，即使該物件屬於一般委託，有多家房仲業者在賣，Davis卻一直找不到願意服務的房仲人員。

直到他找到信義房屋的李昌蒲，事情有了轉機，「一開始沒想這麼多，單純就是想服務客戶、替他們買到喜歡的房子。」李昌蒲說，他帶著Davis的台灣友人看屋，確定屋況良好，但接著要還要先解決外國人來台問題；為此，他建議Davis寫信向蔡英文總統、外交部求助，歷時半年終於獲得入境許可。

隔離及自主管理期滿後，Davis立刻去看房並與賣方確認價格。但棘手的問題還不算解決，除了移民手續要辦理，外國人來台買房無法貸款，因此要先申請成立公司，才能到銀行辦貸款；另外，履約保證帳戶不接受外幣，且大於一定金額，還會受到洗錢相關的法律規範，因此，李昌蒲不間斷地向信義代書、法務、安信建經等信義房屋旗下的單位尋求建議。最後，順利委由賣方屋主開設外幣帳戶，Davis匯款後，再由屋主換成台幣，匯入履約保證專戶，再加上移民及開設公司的手續完成，這樁交易才算塵埃落定。

李昌蒲笑說，從第一次帶Davis線上看屋到簽約足足花了1年，但因Davis妻子正要臨盆產下第三胎，加上跨海搬家，最後又花了半年，Davis全家才終於搬進新買的房子，這期間，他還協助了家具運送、保養屋況、除草等工作。

也因為對信義房屋及房仲經紀人的信任，Davis一家移居台！灣後，與李昌蒲全家保持相當友好的關係，兩家人常一起吃飯，尤其特愛品嚐台灣牛肉麵、夜市等特色美食，還曾一起去六福村玩。或許是台灣的生活很令Davis一家喜愛，李昌蒲透露，就連Davis遠在美國、從未來過台灣的父母，近期也興起移民台灣的念頭，特別傳訊息請他幫忙找房子。

透過李昌蒲協助外國客戶購屋的案例，可以看到李昌蒲先不問能否成交，而是專注於協助客戶移民，從客戶角度出發，體會他的處境接下這堅難的任務，碰到一個又一個的難關，也不放棄。李昌蒲貫徹「先義後利」、「以人為本」、「正向思考」這三個核心價值是信義房屋不斷灌輸給同仁的企業經營理念，所以李昌蒲的服務案例，在信義房屋絕不會是唯一，而是會不斷透過直營體系的優勢使用教育訓練、內部研討的方式，被複製在更多的信義人身上，而信義人再透過社區服務、社區一家，把這樣子的理念傳播到社區裡，好的循環就此展開，讓更多人有機會完成自己的家業夢想！

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