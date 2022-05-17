快篩陽後怎麼辦？最新QA整理　領藥、居隔、PCR一次看懂

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Ａ1：若您符合「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」3類對象，快篩陽性後可透過遠距或視訊方式與醫事人員確認快篩結果，進行評估後通報確診。若與醫師未達成共識，仍可通知衛生局安排PCR採檢。若為2歲以下幼兒且符合上述3類對象，經醫師評估確認且能達成共識，一樣適用。
5／18號起，65歲（含）以上長者，無論是否為上述居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象，經醫事人員確認後即為確診。若與醫師未達成共識，仍可通知衛生局安排PCR採檢。
A2：若您不符合居家隔離、自主防疫、居家檢疫等3類對象，也非65歲以上長者，可自行前往社區篩檢站進行PCR採檢（戴口罩並禁止搭乘大眾交通工具），無法自行前往者可由同住家人朋友接送，或聯繫縣市衛生局預約防疫計程車。
Q：確診後要隔離幾天？
A：現行防疫規定，確診後的隔離天數為「7＋7」，居家照護7天並進行7天自主健康管理。確診者的同住家人，若有打滿3劑疫苗，就可採用「0＋7」自主健康管理7天；若未打滿3劑疫苗，可採「3＋4」居家隔離3天、自主健康管理4天。今（17）日起確診者自主回報系統有「是否接種追加劑」相關欄位和說明，填報勾選完成接種追加劑的同住家人才適用「0＋7」新制。
Q：確診後怎樣需要住院？
A：中／重症、出生未滿3個月且有發燒、因其他疾病經評估有住院治療必要之確診者，收治住院。
70歲以上、65～69歲的獨居者、懷孕36週以上、出生3～12個月且高燒（＞39度），或其他無住院需要但不符合居家照護之條件者，收治於加強版集中檢疫所／防疫旅館。
Q：哪裡可做PCR？
A：請上疾管署網站查詢並預約社區採檢站，或是在這裡查詢並預約相關醫療院所。
Q：確診後怎麼領藥？
A：5／18號起，符合「居家隔離、自主防疫、居家檢疫」3類對象以及65歲以上長者，快篩陽性經醫事人員評估確認通報確診後，醫事人員將進行Paxlovid抗病毒藥物(輝瑞口服抗病毒藥)適應症評估；醫師詳細說明治療效益與副作用，取得病人或其代理人同意後，即可開立處方箋。由親友持處方箋前往社區藥局或Paxlovid配賦醫院領取藥品，進行後續治療。
Q：視訊看診怎麼做？
A：至「健保快易通APP」點選「虛擬健保卡」後並完成身分驗證，勾選同意隱私條款及服務證政策，點選「一般申請」，拍攝上傳身分證明文件及個人正面半身照照片。
填寫連絡電話及電子郵件信箱，並核對虛擬健保卡相片後，點選「送出虛擬健保卡申請」，最後就可使用虛擬健保卡看診，審核期間，可先行使用「無照片」虛擬健保卡就醫，並出示國民身分證或其他足以證明身分之文件。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。