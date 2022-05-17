輕軌頻擦撞　高市將新增50處路口防碰撞警示系統

高雄輕軌鼓山路段今 (111)年度先後發生四起機車違規擦撞輕軌事故，高雄市政府表示將強化路口號誌，並引入輕軌路口警示系統，預計新增50處路口防碰撞警示系統，導入5G、AIOT技術，透過偵測路口人車動態，輕軌車內警示系統，提供輕軌駕駛周邊車況及駕駛行為追蹤、盲區與轉彎防撞警示。
高市府交通局表示，現階段市府已針對輕軌沿線路口因實施輕軌優先號誌控制，將圓形綠燈設計統一改採更具直覺的「直行、左轉、右轉」箭頭綠燈顯示，以強化路口燈號辨識度，並增設號誌連動資訊可變標誌加強禁止轉向或當心輕軌告警，以區隔輕軌及其他衝突行向車流，確保通行安全；針對鼓山區各路口交通設施之設置是否完善，市府交通局亦於5月16日下午邀集相關單位，於五福四路口現勘針對鼓山區輕軌逐條路口找出原因，現勘結果將由交通局及捷運局就現有路口號誌燈及輕軌聲光號誌進行調整，俾利用路人充分辨識路口狀況及時反應，防止碰撞情事發生。
捷運局強調，輕軌各路口均已設置大眾捷運系統聲光號誌，以動態閃爍燈號及音源聲響警示，此外輕軌路段行人穿越道亦已陸續設置行穿警示燈，提醒用路人或行人當心，另高捷公司輕軌司機員除了內部專業訓練外，在經過路口也秉持防禦性駕駛的概念，均會積極注意是否會有違規車輛的闖入，歷來事故也多幸賴司機員機警緊急煞車，使事故災害影響能減至最低，也在此籲請相關用路人行經輕軌路口應遵守相關交通規定，方為消弭路口事故的根本解決之道，循規慢行勿搶快，協力打造共好共贏的用路環境。
高市捷運工程局、交通局、高雄捷運公司共同呼籲：打造優質輕軌營運環境及運輸文化有賴全體用路人一起努力，讓高雄輕軌成為兼具環保、綠能、安全、便利等多面向的大眾運輸工具。