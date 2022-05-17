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客運業者慘澹苦撐　王國材：將儘速公布紓困貸款

▲交通部長王國材於今(17)日下午邀集公路客運業召開座談，就客運運輸業營運困難及政府協助事項等議題全盤討論。（圖／交通部提供）
▲交通部長王國材於今(17)日下午邀集公路客運業召開座談，就客運運輸業營運困難及政府協助事項等議題全盤討論。（圖／交通部提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-17 18:38:17

針對近來陸續有客運業者反映因疫情影響導致載客量下滑，造成公司營運虧損，甚至有意停駛多條營運路線。基於客運是許多國民賴以維持生活、活動的「基本民行」，為瞭解業界營運困境，交通部長王國材於今（17）日下午邀集公路客運業召開座談，就客運運輸業營運困難及政府協助事項等議題全盤討論。

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今日的會議王國材視訊主持，參與人員包括公路總局局長陳文瑞、路政司司長林福山、中華民國公共汽車客運全國聯合會理事長李博文、監事會召集人王應傑、秘書長謝界田及多家客運業主管。王國材裁示，除指示公路總局就偏遠服務路線營運虧損補貼應再加速撥款速度，並精算經費以足額補貼辦理外，也請公路總局構思振興補助方案，激勵業者載客增加收入。有關新竹客運多條路線無續營意願部分，部長也指示公路總局協助客運業者路線優化整併或轉變營運型態等，半年內提出協助方案請竹客持續服務。

至於紓困金額貸款部分，「對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難公路汽車客運業紓困貸款保證作業實施要點」已於已於13日頒訂，王國材要求公路總局儘速公布申請日期，並依要點規定辦理銀行受理相關事宜，以協助營運困難之公路汽車客運業申請貸款。

為增加客運客源，交通部也請觀光局配合修正獎勵旅行業推廣特色團體旅遊，在以遊覽車及租賃車為主要旅遊運具下，也將國道及公路客運納入與高鐵、臺鐵相同可做為配套之銜接交通工具。另針對駕駛人力缺乏問題，將於今年下半年啟動駕駛員就業安心方案。

王國材在會中勉勵客運業界以更宏觀的角度，檢視現行產業結構，並趁此機會做一些調整。部份客運業者過去以三、五條路線的小規模經營模式，在因應市場的變化下須重新改變經營策略；客運業者也要改變思維，以合作取代競爭，透過聯合排班方式提供服務，爭取客源。公路客運是民眾相當倚賴的運輸工具，公路客運業者與其他公共運輸業者間透過相輔相成，就能進一步提升公路客運的競爭力。

「交通部長期以來的目標就是要把公共運輸這塊餅做大，有關公路客運業者提出的訴求，短期可以處理，公路總局會立即改善，需要檢討構建長期制度面的部分，也會在後續好好的研議處理。如何把公共運輸這塊餅作大，是交通部及公路總局長期以來努力的目標，疫情重創這段時間，感謝客運業者共體時艱，一同走過」，最艱難的階段既已過去，交通部及公路總局會與客運業界一起努力扭轉時局，拓展後疫情時代客運公共運輸營運新型態之發展，提升客運產業營運及服務之環境。

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