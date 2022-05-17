台灣首府大學擬全面停辦 私校工會批：辦學不是開餐廳

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私校工會表示，接獲首府大學師生反映，學校自昨天分批召集學生宣告將向教育部申請停辦，並宣稱將由教育部處理學生轉學事宜，但從首府大學財報顯示，該校收支雖連年短絀，但並未納入教育部專案輔導學校，可見仍具相當辦學實力，且該校投資附屬機構高雄蓮潭國際會館金額高達2億8880萬，應該尚有股東權益或資金可挹注學校辦學，因此完全無法認同首府大學的作法，期待教育部嚴格把關，勿核准首府大學停辦案，以確保師生權益。
私校工會認為，辦學不是開餐廳，不能說關就關，考量到社會責任及師生權益，仍應循序漸進妥善安置師生，雖首府大學未納專輔學校，不適用甫公告實施的《私校退場條例》，但若不得已必須退場，至少應依《退場條例》相同條件照顧教職員權益，資遣教師最多可發給6個月全薪資遣慰助金，並應依《私校法》讓學生原校讀到畢業後再申請停辦為宜。
教育部回應，《私校法》規定，私立學校辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理，其學校法人應報經學校主管機關核定後停辦；另有相關規定，學校法人申請停辦所設私立學校時，應擬訂停辦計畫，提校務會議報告，並經董事會通過後，報學校主管機關核定。
教育部指出，台首大日前曾向教育部詢問停招停辦相關法令，教育部有向該校說明，並提醒學校如有相關規劃，均須與校內師生妥為溝通，以維護師生權益；教育部迄今尚未收到台首大相關停辦計畫，倘收到該校申請，教育部將以維護教職員工生的權益為前提，依相關規定辦理審查程序。