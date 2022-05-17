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台灣首府大學擬全面停辦 私校工會批：辦學不是開餐廳

▲台灣首府大學高層與學生座談。（圖／私校工會提供）
▲台灣首府大學高層與學生座談。（圖／私校工會提供）

記者李琦瑋／台北報導

2022-05-17 18:39:30

台灣首府大學校長張淑中日前曾向媒體表示，校方接獲董事長指示，思考往大學部停招、研究所續辦方向經營，尚在討論階段，並未定案。全國私校工會今（17）日踢爆，校方公開宣告將向教育部申請停辦，但首府大學未列專案輔導學校，「辦學不是開餐廳，不能說關就關」，擔憂貿然停辦將損害學生受教權。

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據了解，張淑中昨天起分批召集師生座談，並在今天的座談中表示，原本兩週前對外說「大學部停招、研究所續辦」，但因為學校投資經營的高雄蓮潭會館在疫情下持續虧損，董事會評估學校既有經費無法支撐未來2、3年的支出，因此決定向教育部申請全面停辦，停辦後，將由教育部協助處理學生轉學事宜。

私校工會表示，接獲首府大學師生反映，學校自昨天分批召集學生宣告將向教育部申請停辦，並宣稱將由教育部處理學生轉學事宜，但從首府大學財報顯示，該校收支雖連年短絀，但並未納入教育部專案輔導學校，可見仍具相當辦學實力，且該校投資附屬機構高雄蓮潭國際會館金額高達2億8880萬，應該尚有股東權益或資金可挹注學校辦學，因此完全無法認同首府大學的作法，期待教育部嚴格把關，勿核准首府大學停辦案，以確保師生權益。

私校工會認為，辦學不是開餐廳，不能說關就關，考量到社會責任及師生權益，仍應循序漸進妥善安置師生，雖首府大學未納專輔學校，不適用甫公告實施的《私校退場條例》，但若不得已必須退場，至少應依《退場條例》相同條件照顧教職員權益，資遣教師最多可發給6個月全薪資遣慰助金，並應依《私校法》讓學生原校讀到畢業後再申請停辦為宜。

教育部回應，《私校法》規定，私立學校辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理，其學校法人應報經學校主管機關核定後停辦；另有相關規定，學校法人申請停辦所設私立學校時，應擬訂停辦計畫，提校務會議報告，並經董事會通過後，報學校主管機關核定。

教育部指出，台首大日前曾向教育部詢問停招停辦相關法令，教育部有向該校說明，並提醒學校如有相關規劃，均須與校內師生妥為溝通，以維護師生權益；教育部迄今尚未收到台首大相關停辦計畫，倘收到該校申請，教育部將以維護教職員工生的權益為前提，依相關規定辦理審查程序。

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