防疫險無關複保險！金管會：保險公司本就可評估是否承保

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但對於還沒通過核保者，保險局強調，保險公司受理投保後，基於風險控管機制可對被保險人條件作審核評估，並決定是否接受核保，這點與「複保險」無關。
至於傳出富邦產不僅對重複投保者拒保，就算只投保1張防疫保單，甚至只是投保疫苗險，也都收到退保簡訊。對此，保險局說，富邦產險對於疫苗險和防疫投保，就算重複投保，只要「已經核保通過」，就沒有複保險的問題，但富邦有責任義務對外充分說明其核保政策，保險局也已經請該公司盡快對外說明。
對於外界關切保險公司經營能力方面，保險局坦言，事實上整個社會有很多經濟行為是依賴保險機制輔助，如果保險公司承擔太多防疫保單，確實會對保險穩定機制產生影響。
另有立委質疑金管會遇到富邦金就轉彎，金管會也提出澄清，強調近2年對於富邦金控及其子公司裁罰案件，共計18件，有核處罰緩、糾正、停止銷售商品或業務等處分，合計罰鍰金額新台幣3134萬元，其中重大裁罰件數共計5件，合計罰鍰金額2600萬元包括2021年5月17日富邦人壽辦理支付業務推廣費及核銷控管作業缺失，核處罰鍰300萬元；2021年8月19日就富邦人壽辦理藝術品購置及管理作業、包機及其費用核銷作業等缺失，核處罰鍰600萬元、就台北富邦銀行辦理防制洗錢作業缺失，核處罰鍰200萬元、就富邦產險辦理住宅火災保險業務缺失，核處罰鍰600萬元、就台北富邦銀行辦理保險代理人業務缺失，核處罰鍰900萬元。
金管會強調，對於任何金融機構違法案件，均會考量相關事證，並斟酌缺失情節輕重，對金融機構做出適當之處分，並無任何不予處理之情事。