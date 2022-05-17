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防疫險無關複保險！金管會：保險公司本就可評估是否承保

▲針對富邦等產險公司拒絕防疫險重複投保，金管會今（17）日表示，防疫險本身是「定額保險」，沒有「複保險」問題，保險公司承保後，就要依約履行理賠責任，但核保前，基於風險控管機制，保險公司本來就可對被保險人核保綜合評估，決定是否同意承保，與「複保險」無關。（示意圖／翻攝自shutterstock）
▲針對富邦等產險公司拒絕防疫險重複投保，金管會今（17）日表示，防疫險本身是「定額保險」，沒有「複保險」問題，保險公司承保後，就要依約履行理賠責任，但核保前，基於風險控管機制，保險公司本來就可對被保險人核保綜合評估，決定是否同意承保，與「複保險」無關。（示意圖／翻攝自shutterstock）

記者顏真真／台北報導

2022-05-17 19:10:352022-05-17 19:11:24

針對防疫險理賠爭議，尤其富邦等產險公司陸續拒絕承保重複投保防疫險，引發保戶及立委不滿。金管會保險局今（17）日表示，防疫險本身是「定額保險」，所以沒有「複保險」的問題，保險公司承保之後，就要依約履行理賠責任，但核保前，基於風險控管機制，保險公司本來就可對被保險人核保綜合評估，決定是否同意承保，這與「複保險」無關。至於立委質疑金管會遇到富邦金控就轉彎，金管會提出澄清，並表示已要求富邦產險盡快對外說明核保政策。

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金管會保險局表示，對於保險司拒絕重複投保爭議，防疫保單本身是「定額保險」，沒有「複保險」的問題，核保之後無論客戶買多少張，都要依約履行合約與賠償責任。

但對於還沒通過核保者，保險局強調，保險公司受理投保後，基於風險控管機制可對被保險人條件作審核評估，並決定是否接受核保，這點與「複保險」無關。

至於傳出富邦產不僅對重複投保者拒保，就算只投保1張防疫保單，甚至只是投保疫苗險，也都收到退保簡訊。對此，保險局說，富邦產險對於疫苗險和防疫投保，就算重複投保，只要「已經核保通過」，就沒有複保險的問題，但富邦有責任義務對外充分說明其核保政策，保險局也已經請該公司盡快對外說明。

對於外界關切保險公司經營能力方面，保險局坦言，事實上整個社會有很多經濟行為是依賴保險機制輔助，如果保險公司承擔太多防疫保單，確實會對保險穩定機制產生影響。

另有立委質疑金管會遇到富邦金就轉彎，金管會也提出澄清，強調近2年對於富邦金控及其子公司裁罰案件，共計18件，有核處罰緩、糾正、停止銷售商品或業務等處分，合計罰鍰金額新台幣3134萬元，其中重大裁罰件數共計5件，合計罰鍰金額2600萬元包括2021年5月17日富邦人壽辦理支付業務推廣費及核銷控管作業缺失，核處罰鍰300萬元；2021年8月19日就富邦人壽辦理藝術品購置及管理作業、包機及其費用核銷作業等缺失，核處罰鍰600萬元、就台北富邦銀行辦理防制洗錢作業缺失，核處罰鍰200萬元、就富邦產險辦理住宅火災保險業務缺失，核處罰鍰600萬元、就台北富邦銀行辦理保險代理人業務缺失，核處罰鍰900萬元。

金管會強調，對於任何金融機構違法案件，均會考量相關事證，並斟酌缺失情節輕重，對金融機構做出適當之處分，並無任何不予處理之情事。

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