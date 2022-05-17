輕症居家照護防家人確診！醫分享4大重點：2款藥備足

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陳宥達指出，他說明，輕症案例中最讓患者不適的症狀，多以發燒、喉嚨痛為主，許多確診病患除了高燒超過40度外，喉嚨腫痛得無法說話、進食，咳嗽咳到心肺欲裂是最常見的狀況，建議民眾除預備退燒、止痛藥外，臨床經驗許多病患可能因喉嚨疼痛嚴重影響進食意願，導致營養不均、保護力下降，影響恢復、拖延病程，因此喉嚨噴劑或具藥效的喉錠也應備足。
另陳宥達提到，關鍵營養素如維生素A、C、E與鋅等，可幫助提升保護力，平時民眾也可多攝取維生素C含量高的芭樂、奇異果、柑橘類水果補充，不過營養素補充足量即可、勿盲目躁進，每日適量、均衡補充，才能達到效益。
「要與病毒共存，需要民眾共同配合！感染Omicron仍以輕症居多，雖傳染力強但只要先做好防備、不須太恐慌。」陳宥達分享，兼顧輕症照顧與防範家人染疫有4大重點，包含「居家備藥不可少、防疫清消要做好、營養均衡別忘掉、心情放鬆更快好」，同住者除戴口罩、勤洗手外，應留意多消毒門把、並每日以1：99稀釋家用漂白水（以10毫升漂白水混和於1公升清水內），擦拭桌面、地面，尤其無法單室隔時時，廁浴清消需要更留意，也要放鬆心情迎戰，別過度憂慮，影響睡眠與恢復。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。