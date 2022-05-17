北韓沒人打疫苗！金正恩料將「拉下面子」向北京求助

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倫敦大學亞非學院韓國研究講師米勒（Owen Miller）分析指出，北韓官媒提到的「向中國學習」，指的不只有全面封鎖防疫，而是金正恩改變主意可能會向中國或世衛組織索取疫苗，「我懷疑他們迫切希望得到北京的幫助，而中國將盡可能地提供幫助」。
根據《朝中社》報導，過去平壤政府否認病毒存在，也「冷處理」了世界衛生組織（WHO）原本要分配給北韓的128萬劑AZ疫苗，因此由WHO主導的疫苗供給計畫「COVAX」時至今日並未提供任何疫苗給北韓；同樣的，中國去年也表示願意援助近300萬劑科興疫苗給北韓遭到婉拒，隨著病毒從與中國接壤的城鎮開始擴散，兩國鐵路貿易又關閉，平壤接受北京援助疫苗的可能性或許會比其他國家來的高。
米勒認為，相較起經貿關係相對友好的北京，北韓可能不希望從其他國家得到外援，因為這意味著平壤將回到充滿大量援助機構的1990年代，對領導者來說平白多了「監控」對於統治來說是相當不利且不穩定的。
此外，去年俄羅斯也曾表示願向北韓捐贈俄羅斯SputnikV國產疫苗，當時被認為將用於官員接種，不過平壤政府並未多做回應，此波中國若真如中國外交部發言人趙立堅所言「全力支持北韓對抗疫情」援助疫苗，施打對象與計畫等安排、北京是否有足夠的疫苗進行援助等議題都將成為外界關注焦點。
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