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北韓沒人打疫苗！金正恩料將「拉下面子」向北京求助

▲北韓爆發新冠疫情，國內卻多次婉拒外界援助疫苗，如今真實的染疫情況令人憂心，金正恩料將向北京尋求協助。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓爆發新冠疫情，國內卻多次婉拒外界援助疫苗，如今真實的染疫情況令人憂心，金正恩料將向北京尋求協助。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-17 19:02:22

北韓官方本周通報了自新冠病毒全球大流行以來第一個感染病例，接著便坦承境內出現大規模Omicron變異株疫情與120萬名「發燒」患者，然而過去平壤當局不願接受國際援助疫苗，導致境內疫苗接種率為零，民眾基本上沒有任何病毒免疫力。為了防止大量重症與死亡出現，在嚴峻疫情考量下，北韓領導人金正恩勢必得引入疫苗，而這個對象或許就是北京。

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根據北韓官方媒體表示，國內累計超過120萬人出現發燒症狀，但因為缺乏PCR篩檢機制，實際疫情如何無法掌握。北韓領導人金正恩表示，這是北韓建國以來經歷最大規模的動蕩，本人更於公開場合首度配戴口罩，要求各縣市取全面封鎖措施加強防疫，同時下令分配國家藥品儲備，也稱北韓應該積極學習中國政府如何應對病毒流行。

倫敦大學亞非學院韓國研究講師米勒（Owen Miller）分析指出，北韓官媒提到的「向中國學習」，指的不只有全面封鎖防疫，而是金正恩改變主意可能會向中國或世衛組織索取疫苗，「我懷疑他們迫切希望得到北京的幫助，而中國將盡可能地提供幫助」。

根據《朝中社》報導，過去平壤政府否認病毒存在，也「冷處理」了世界衛生組織（WHO）原本要分配給北韓的128萬劑AZ疫苗，因此由WHO主導的疫苗供給計畫「COVAX」時至今日並未提供任何疫苗給北韓；同樣的，中國去年也表示願意援助近300萬劑科興疫苗給北韓遭到婉拒，隨著病毒從與中國接壤的城鎮開始擴散，兩國鐵路貿易又關閉，平壤接受北京援助疫苗的可能性或許會比其他國家來的高。

米勒認為，相較起經貿關係相對友好的北京，北韓可能不希望從其他國家得到外援，因為這意味著平壤將回到充滿大量援助機構的1990年代，對領導者來說平白多了「監控」對於統治來說是相當不利且不穩定的。

此外，去年俄羅斯也曾表示願向北韓捐贈俄羅斯SputnikV國產疫苗，當時被認為將用於官員接種，不過平壤政府並未多做回應，此波中國若真如中國外交部發言人趙立堅所言「全力支持北韓對抗疫情」援助疫苗，施打對象與計畫等安排、北京是否有足夠的疫苗進行援助等議題都將成為外界關注焦點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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