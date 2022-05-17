僑生電競大賽於崑大電競館決戰由6 CON GA隊奪冠

今年僑務委員會攜手崑山科技大學舉辦第二屆僑生電競大賽，今（ 17 ）日於崑大電競館舉辦決賽，經過一番激戰，《英雄聯盟：激鬥峽谷》的部分由莊敬工家「 6 CON GA 」隊奪下團體組的總冠軍，《爐石戰記：英雄戰場》由國立台灣體育運動大學陳榮天奪得個人組冠軍，僑務委員會副委員長呂元榮也於賽後頒獎典禮上親自頒發獎盃及獎金，勉勵獲獎的團隊。

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▲僑委會副委員長呂元榮頒發冠軍獎金給個人組冠軍陳榮天（圖／記者張振興攝，2022,05,17）





呂元榮說，為培養僑生電子競技正當體育觀念及帶動相關產業之發展，僑委會今年再度與崑山科大舉辦僑生電競大賽，總獎金上看

16.4

萬元。團體賽競賽遊戲為「英雄聯盟：激鬥峽谷」，有

45

隊共

250

人報名；個人賽競賽遊戲為「爐石戰記：英雄戰場」則有

32

人報名，為鼓勵僑生與國內、外籍生交流，團體組也開放一名非僑生一同報名參賽，增進各地學生與僑生合作。

本次電競大賽計畫主持人崑大行政副校長鐘俊顏表示，斥資近 3000 萬元打造的專業級電競館，可作為教學與比賽場所，更禮聘職業戰隊退役選手暨知名電競實況主「西門夜說」擔任專技助理教授，結合優良師資與專業設備，讓該校學生有發展的夢想基地，同時發掘優秀電子競技學子，強化我國在國際電競市場競爭力。

▲全體參賽者與嘉賓合影（圖／記者張振興攝，2022,05,17）