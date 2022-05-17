快賠光了！防疫險理賠金額破18億 市場只剩4張保單在賣
隨著政府防疫政策轉向「共存」，國內本土確診個案多日突破6萬人，也讓防疫保單理賠金額不斷飆高，根據金管會最新統計，今（2022）年截至5月16日止，防疫保單保費收入19.16億元，但理賠金額已達18.03億元，由於申請理賠有時間落差，市場預估可能還沒到5月底保費就會全數賠光。
金管會今 (17) 日公布最新統計，今年至5月16日為止，防疫險承保件數有250萬7157件，保費收入19億1622萬7千元，但由於保險公司5月多已停售防疫保單，加上核保趨嚴，若與5月9日的承保件數240萬9529件相比，1周下來只增加9萬7628件 ，保費收入也只增加6438萬7千元。
不過，在每日本土確診人數持續飆高，單日已多日突破6萬人，防疫險理賠件數從5月9日的2萬7943件增至4萬9904件，單周增加2萬1961件，理賠金額金額也急速飆高，從5月9日的10億8157萬6千元增至18億0338萬元，才1周就增加7億21804元。
也因為防疫保單理賠金額突破18億元，市場預估可能不用到5月底保費就會全數賠光，金管會也要求保險公司進行產險公司壓力測試，預期最快6月可能就會有公司增資，尤其銷售量前6大產險中，沒有金控富爸爸撐腰的兩家，財務壓力將首當其衝。
至於目前市面上還有防疫險可買嗎？金管會保險局官員表示，目前還有7家產險及2家壽險公司販售17 防疫相關保單，其中有13張是疫苗險，4張是防疫險，但防疫險部分目前主要是以中重症理賠為主。