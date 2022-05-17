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美股CEO年薪排行出爐！馬斯克0元吊車尾　庫克還只排第四

▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）是目前的全球首富，但卻是標普500美股中執行長年薪排行吊車尾。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉創辦人兼執行長馬斯克（Elon Musk）是目前的全球首富，但卻是標普500美股中執行長年薪排行吊車尾。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-05-17 19:50:21

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）雖以2190億美元身家，榮登富比世2022年全球富豪榜首為世人所熟知，不過若要計算馬斯克的資產，多半為其名下公司所持有的股票，喊出「不再擁有房子」的他本身不動產已全數脫手，本身更是以年薪0元的薪資作為美股上市公司CEO薪酬排行榜的墊底一員。

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馬斯克雖被戲稱為「現實版鋼鐵人」，但他如今並不是住在私人獨立豪宅，而是陸續脫手賣掉房子，向自己的公司SpaceX在德州承租1棟價值約5萬美元的組合屋。不僅如此，他也是財經數據公司「MyLogIQ」所公布去年美股上市公司執行長當中，薪酬排名倒數最後一名的CEO。

根據《華爾街日報》報導，該報導數據將標普500成分股中，就任超過一年的各大企業執行長年薪進行排名。總共425名執行長當中，去年的平均年薪落在1467萬美元（約新台幣4.3億元），不僅比去年平均的1340萬美元（約新台幣3.9億元）還要高，更連續9年刷新最高記錄。

其中美股執行長薪資排行前五名的分別來自線上旅遊服務平台「智遊網（Expedia）」執行長Peter Kern、與影視娛樂龍頭華納兄弟合併後的「探索頻道（Discovery）」執行長David Zaslav、協助企業運營的軟體服務「ServiceNow」執行長Bill McDermott、市值在今年一度突破3兆美元的蘋果執行長庫克（Tim Cook）、以及摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。

以上5名執行長薪資則分別為第一名的年薪2.96億美元（約新台幣87億元）、第二名年薪2.46億美元（約新台幣72億元）、第三名年薪1.65億美元（約新台幣48億元）、第四名年薪9873萬美元（約新台幣29.3億元）、第五名年薪8443萬美元（約新台幣25億元）。

其中年薪低於500萬美元（約新台幣1.48億元）的執行長則只有16位，包含資產同樣多在持有股票當中的股神巴菲特（Warren Buffett），其年薪僅0.37美元，相當於只有新台幣11塊錢，以及以「年薪0元」直接掛蛋的馬斯克，分別佔據倒數第二與第一的位置。
 

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