美股CEO年薪排行出爐！馬斯克0元吊車尾　庫克還只排第四

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根據《華爾街日報》報導，該報導數據將標普500成分股中，就任超過一年的各大企業執行長年薪進行排名。總共425名執行長當中，去年的平均年薪落在1467萬美元（約新台幣4.3億元），不僅比去年平均的1340萬美元（約新台幣3.9億元）還要高，更連續9年刷新最高記錄。
其中美股執行長薪資排行前五名的分別來自線上旅遊服務平台「智遊網（Expedia）」執行長Peter Kern、與影視娛樂龍頭華納兄弟合併後的「探索頻道（Discovery）」執行長David Zaslav、協助企業運營的軟體服務「ServiceNow」執行長Bill McDermott、市值在今年一度突破3兆美元的蘋果執行長庫克（Tim Cook）、以及摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）。
以上5名執行長薪資則分別為第一名的年薪2.96億美元（約新台幣87億元）、第二名年薪2.46億美元（約新台幣72億元）、第三名年薪1.65億美元（約新台幣48億元）、第四名年薪9873萬美元（約新台幣29.3億元）、第五名年薪8443萬美元（約新台幣25億元）。
其中年薪低於500萬美元（約新台幣1.48億元）的執行長則只有16位，包含資產同樣多在持有股票當中的股神巴菲特（Warren Buffett），其年薪僅0.37美元，相當於只有新台幣11塊錢，以及以「年薪0元」直接掛蛋的馬斯克，分別佔據倒數第二與第一的位置。