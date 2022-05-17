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符合「0+7」但員工自選「3+4」適用防疫假嗎？勞動部解答

▲勞工自選「0＋7」可以請防疫隔離假嗎？勞動部解答。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲勞工自選「0＋7」可以請防疫隔離假嗎？勞動部解答。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-05-17 20:04:07

從今（17）日起「0＋7」新制上路，確診者同住家人如果打滿3劑疫苗，可以選擇7天自主健康管理，完全不必居家隔離。不過確診者填寫自主回報系統時，若未勾選同住家人已完成追加劑，則還是適用「3＋4」的3天居家隔離、4天自主健康管理，等於民眾可以自行選擇。就有民眾疑惑，若打滿3劑但仍選擇「3＋4」，可以請防疫隔離假嗎？對此，勞動部也回應了。

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指揮中心最新的「0＋7」新制，等於讓確診者的同住家人只要打滿3劑疫苗，便可自行選擇要採用原本的「3＋4」或是新的「0＋7」防疫規定，不過已經有保險業者放話，如果保戶是自選「3＋4」接受居家隔離，將不會給付隔離補償金。

除了防疫險的問題，自選「0＋7」或「3＋4」衍生的另一個問題就是，員工自選「0＋7」後，是否適用防疫隔離假？

對此，勞動部表示「可以」，雇主不得不准假，也不得強迫勞工改以其他假別處理，也不得因此扣發全勤獎金。但若雇主要求打滿3劑的勞工一定要選擇「0＋7」新制，勞動部則表示必須經過勞資協調取得共識，若有爭議可以請勞工局協調。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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