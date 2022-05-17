符合「0+7」但員工自選「3+4」適用防疫假嗎？勞動部解答
從今（17）日起「0＋7」新制上路，確診者同住家人如果打滿3劑疫苗，可以選擇7天自主健康管理，完全不必居家隔離。不過確診者填寫自主回報系統時，若未勾選同住家人已完成追加劑，則還是適用「3＋4」的3天居家隔離、4天自主健康管理，等於民眾可以自行選擇。就有民眾疑惑，若打滿3劑但仍選擇「3＋4」，可以請防疫隔離假嗎？對此，勞動部也回應了。
指揮中心最新的「0＋7」新制，等於讓確診者的同住家人只要打滿3劑疫苗，便可自行選擇要採用原本的「3＋4」或是新的「0＋7」防疫規定，不過已經有保險業者放話，如果保戶是自選「3＋4」接受居家隔離，將不會給付隔離補償金。
除了防疫險的問題，自選「0＋7」或「3＋4」衍生的另一個問題就是，員工自選「0＋7」後，是否適用防疫隔離假？
對此，勞動部表示「可以」，雇主不得不准假，也不得強迫勞工改以其他假別處理，也不得因此扣發全勤獎金。但若雇主要求打滿3劑的勞工一定要選擇「0＋7」新制，勞動部則表示必須經過勞資協調取得共識，若有爭議可以請勞工局協調。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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