「館長」贊助參賽費用　柯秉逸布加勒斯特公開賽奪冠

台灣撞球界柯秉逸、柯秉中「柯氏撞球兄弟檔」2022年勇闖世界繳出優異表現！日前柯秉逸在2022布加勒斯特公開賽拿下冠軍，他在個人粉絲專頁表示，希望能延續這股氣勢繼續贏下去！長期鼓勵台灣體育圈選手的「館長」陳之漢除了贊助參賽費用外，再加碼Notorious旗下運動營養補給乳清，以實際行動為台灣撞球界加油！
台灣撞球實力享譽國際，其中「柯氏兄弟」柯秉逸、柯秉中近年來多次代表台灣撞球界挑戰世界。其中柯秉逸手握三座世界盃冠軍，同時也是多項世界紀錄保持人、柯秉中則是2019年亞洲盃冠軍及10號球世界冠軍，並拿下年度世界排名第一，現在是世界排名第一的「台灣撞球王」。
柯氏兄弟日前挑戰總獎金10萬美元的2022年世界花式撞球大師賽，其中柯秉逸生涯第5度參賽，是台灣球員史上最多次參賽紀錄的選手。雖然籤運不佳首輪遇上「兄弟鬩牆」狀況，最終哥哥柯秉逸以7：4勝出，並且最終拿下大師賽季軍，挑戰布加勒斯特公開賽拿到獲得冠軍，手感相當火燙。
長期支持台灣運動界的成吉思汗健身俱樂部創辦人「館長」陳之漢，長期關注台灣體育界發展，此次「柯氏兄弟」遠赴英國參賽挑戰世界，館長除了以實際行動贊助「柯氏兄弟」費用外，再加碼旗下運動營養補給食品，也勉勵柯氏兄弟持續為我國爭取更好的成績！