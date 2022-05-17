楊繡惠白雲和平分手！海巡署貼文超有梗 釣出本尊親回應
女藝人楊繡惠日前突然曬出與白雲的合照，無預警宣布「我們在一起了」，不過昨（16）日兩人又在直播中搞笑宣布「還是做朋友比較好」，閃電戀愛又閃電分手，兩人直言「疫情嚴重大家開心就好」，也帶給網友許多驚喜，成為最近網路熱議話題。而海巡署粉專今日發文也緊跟時事，呼籲民眾學習兩人和平分手的勇氣，超有梗的內容還釣出白雲在底下留言回應，讓大家笑翻。
海巡署發文表示，「前兩天受到大家整晚熱烈祝福的『白雲大哥與繡惠姐閃電戀情』，隔天一早卻突然在海邊和平分手。其實，愛情就是這樣，就算曾經兩個人熱愛著105度的彼此，最後也可能獨自一個人承受著10.5度的冰冷海風」。
海巡署感性呼籲，「兩位我們敬愛的資深藝人，為大家做出了最優秀的示範：他們沒有互相憎恨，也沒有獨自流淚，而是選在一個廣闊的海邊，感謝生命中遇見彼此，儘管沒有在一起，依然還是最平凡的朋友。『失戀跳海』一直都是海巡救難的主要原因之一，如果有一天你也遇上同樣的困難，請試著想起白楊之戀曾經帶給我們那份滿是笑聲的遼闊」。
海巡署更在文末標註「珍惜生命」、「生命一定可以找到出路」等關鍵字，文情並茂又緊跟時事，貼文發出3小時就獲得近5000位網友按讚，白雲本尊也在底下回覆說「不可多得的人才啊！海巡署的同仁們～你們辛苦了」。藝人黃鐙輝也搞笑回應「怎麼覺得很深刻」，藝人謝忻則笑翻直呼「哈哈哈哈！人才（掌聲鼓勵）」。
其他網友也紛紛留言回覆說，「周署長快給小編加薪」、「白雲跟繡惠姐最可愛了，大家加油」、「沒想到白雲一夜的愛情，竟然成為海巡永世的勸世文，小編真是一個人才呀」、「小編很可以喔，都可以跟上時事，這不加薪說不過去」。（編輯：倪浩軒）