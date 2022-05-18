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靠公司化真能止血？體檢小組專家：台鐵陣痛期才要開始

▲擔任政院台鐵體檢小組組織管理組主持人張玉山接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，談台鐵改革不能瞎子摸象，台鐵公司成立之初會有很痛苦的陣痛期。（圖／NOWnews資料照）
▲擔任政院台鐵體檢小組組織管理組主持人張玉山接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，談台鐵改革不能瞎子摸象，台鐵公司成立之初會有很痛苦的陣痛期。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-05-18 09:55:00

交通部持續推進台鐵公司化進度，日前釋出最新內部組織圖，多個上下機關以「安全」為名，是否真的就能代表有效改革？於普悠瑪事故後，擔任行政院台鐵體檢小組組織管理組主持人張玉山接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，談台鐵改革不能瞎子摸象，雖然台鐵公司成立之初會有很痛苦的陣痛期，不過以港務公司等前例來說，雖然舉步維艱，但未來總有上軌道的機會。

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2018年普悠瑪事故造成18人死亡、348人輕重傷，行政院事後即組成「台鐵大體檢專案小組」，針對土木軌道與系統整合、機電、營運及組織管理分別檢視，而各界最關注的安全改革議題，不只一次強調「組織改革才能救台鐵」的現任交通部長王國材也以此做文章。

未來台鐵公司將在董事會設立安全委員會，由總經理直轄督導營運安全處及職安室，推動風險導向安全管理系統；設立品保室、行控處；設立地區營業處，下設營運安全科及職業安全衛生室，強化並稽核基層營運安全及工安管理。

對於新組織，張玉山說，雖然設立了很多名為「安全」的組織，看起來的確是很重視，且不計成本，但恐怕治標不治本，難為長久之計，「台鐵已經賠錢賠得跟瘋子一樣！」負債呈指數型上升，如果不想辦法讓台鐵公司獲利，那只會變成第二個中油、台電，「都快倒了，凡事都要補貼，都要靠舉債。」

「談安全改革不能單獨肢解於台鐵改革之外。」張玉山認為，台鐵鐵道服務的運作非常老舊，且在西部走廊已經沒有優勢， 安全改革結構要改、文化要變，講講很容易，但只是做表面，「因為他們真正每一天去操作、服務的人能不能改變才是重點。」

▲「談安全改革不能單獨肢解於台鐵改革之外」，台鐵鐵道服務的運作非常老舊，且在西部走廊已經沒有優勢， 安全改革結構要改、文化要變。（圖／NOWnews資料照）
▲「談安全改革不能單獨肢解於台鐵改革之外」，台鐵鐵道服務的運作非常老舊，且在西部走廊已經沒有優勢， 安全改革結構要改、文化要變。（圖／NOWnews資料照）
張玉山以2012年，由地方港務局合併成立的臺灣港務股份有限公司為例，由於也因為員工抗爭，中央承諾所有人維持公務員身份，新進的都叫從業人員，和未來的台鐵公司很像，但其實組織「一國兩制」很不公平，「當時港務公司也是亂七八糟，因為有一缸子人動嘴不動手，也讓很多新人離職。」儘管如此，因為港務公司取得港口碼頭70年的優先地上權，再加上港務有獨佔性，因此不至於虧本，也是因為有這些條件，讓港務公司願意開始改變，像是設置太陽能發電、舉辦燈會、讓出水線，慢慢努力往前。

張玉山強調，很多事情沒辦法一步到位，如果真的想要等談好了再來動，「那下輩子也談不成！」雖然經過陣痛期，但起碼經過特別法的改變，傷口得以止血，港務公司現在從業人員（新進）已經超過留用人員，漸漸很多措施就開始改變了，「台鐵是一群很苦的人，他們也真的很努力、很忠實維持營運，但是他要負擔的責任太重，而且段務分配、組織文化特殊，但台鐵資位人員高達上萬，那就是上萬個公務員。」除此之外還有3千多個臨時人員，更曾被凍結10年人事進用，員工年齡分布M型化、交接斷鏈，在人事上幾乎就是下了盤死棋。

而對於資產分配問題，張則說：「台鐵局是行政機關，不是法人，他的財產就是交通部的財產、就是國有財產。」工會與中央負債切割的方法並不妥當，也因為如此，台鐵賠不賠錢至關重要，不管是交通部貼還是台鐵自籌，「就是納稅人的錢」。

「一個公營事業就是要穩定、可靠、即時、反應成本。」像台電、中油的營運方式都是非常不健康的，公司化只是問題的開始，會有很痛苦的陣痛期，況且台鐵競爭對手眾多，在台灣西部走廊幾乎完全被替代，雖然政府能保證不倒，但運輸正義並不是只有台鐵能達成，成本效益相比之下，我們並不是非要台鐵不可，台鐵能不能進步？能不能改變？就看這次改革機會。
 

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