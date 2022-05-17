確診者自主回報系統卡關？指揮中心揭原因：手機號碼有誤
針對地方政府反映「確診個案自主回報疫調系統」開立電子居隔單拖延一事，中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，經查新北市有許多疫調資料因採檢者提供之手機號碼有誤，導致無法及時回報採檢結果。中央將會與地方持續合作，並將要求所有社區採檢站務必在PCR採檢時核對民眾之手機號碼，以儘快在檢驗陽性後，能讓確診者及其須居隔者獲得相關訊息。
指揮中心說明，「確診個案自主回報疫調系統」目前系統運作順暢，其於今(2022)年5月1日上線後，持續根據需求改善細節，如該系統已於5月12日新增功能，可自動開立居家照護對象之電子版通知書，並更新新的查詢頁面，提供地方政府轄區可針對需特殊照護之高風險對象(如懷孕、洗腎、高齡且獨居者)匯出清單，以利優先評估收治情形，及時給予關懷。
指揮中心進一步說明，系統優化後，近日各縣市居隔通知書之開立數量均有明顯成長，惟各縣市開單情形仍有差異，經查民眾採檢時填寫之手機號碼有誤為主要原因，並非中央系統不穩定所致，指揮中心特此澄清。
指揮中心提醒，鑒於全球COVID-19疫情仍持續發展中，指揮中心因應疫情發展持續調整相關科技防疫措施，也請全民於疫情期間配合政府防疫作為，共同為維護國內防疫安全努力。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。