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ROG 雙強電競筆電亮相　史上最高性能、變形款新成員加入

▲ROG玩家共和國舉行昨(17)日晚間舉辦ROG《For Those Who Dare: Boundless》線上發表會，會中發表款電競筆電和6款新配件。（圖／官方提供）
▲ROG玩家共和國舉行昨(17)日晚間舉辦ROG《For Those Who Dare: Boundless》線上發表會，會中發表款電競筆電和6款新配件。（圖／官方提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-05-18 00:01:00

ROG玩家共和國舉行昨(17)日晚間舉辦ROG《For Those Who Dare: Boundless》線上發表會，聚焦兩款電競筆電，一款為史上最高性能、藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE，以及變形電競筆電新成員ROG Flow X16；同時「ROG Slash電競潮品系列」推出6款配件。

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▲ROG玩家共和國舉行昨(17)日晚間舉辦ROG《For Those Who Dare: Boundless》線上發表會。（圖／官方提供）
▲ROG發表史上最高性能、藏有隱形噴墨彩蛋的ROG Strix SCAR 17 SE，以及變形電競筆電新成員ROG Flow X16。（圖／官方提供）
ROG Strix SCAR 17 SE電競筆電

搭載最新Intel Core  i9-12950HX處理器，NVIDIA GeForce RTX  3080 Ti顯示卡，前者功耗(TDP)為65W、後者達175W；採用最高64GB 4800 MHz DDR5記憶體、PCIe 4.0儲存裝置支援RAID 0技術疾速載入，搭配MUX獨顯直連開關，輕鬆達到3A遊戲大作的效能巔峰，FHD 360 Hz顯示器擁有超速3ms螢幕反應時間，支援Dolby Vision與Adaptive-Sync。

▲ROG Strix SCAR 17 SE。(圖／官方提供)
▲ROG Strix SCAR 17 SE配置高規，能滿足電競玩家所有需求。(圖／官方提供)
同時處理器與顯示卡採用升級的液態金屬散熱技術，最高使處理器降低15°C；涵蓋主機板48.8％面積的均溫板，有效轉移關鍵組件的熱度；配備4個以0.1mm超薄銅製鰭片製成的散熱片與新版Arc Flow 風扇。外觀呈消光金屬質感，但用UV燈照射時，上蓋將出現發光的藍綠ROG電馭文，此為ROG獨創的隱形噴墨配方。售價109,900元。

▲ROG Strix SCAR 17 SE。(圖／官方提供)
▲ROG Strix SCAR 17 SE 外觀有ROG獨創的隱形噴墨配方，用UV燈照射時，上蓋將出現發光的藍綠ROG電馭文。(圖／官方提供)
ROG Flow X16翻轉電競筆電

將16吋螢幕配備於15吋機身中，螢幕可翻轉觸控，提供筆電、平板、影音、遊戲四大模式，並支援遊戲搖桿。搭載AMD Ryzen 9 6900HS處理器，最高NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti顯示卡，使用Dynamic Boost時功耗可達125W，具MUX獨顯直連開關，最高支援64GB 4800 MHz DDR5記憶體、PCIe 4.0儲存裝置，兩個SO-DIMM皆可拆裝升級；最高搭載2 TB SSD儲存裝置，並具備第二個開放式M.2插槽，輕鬆擴充儲存所需。

▲ROG Flow X16。（圖／官方提供）
▲ROG Flow X16 16吋螢幕可翻轉觸控，提供筆電、平板、影音、遊戲四大模式，並支援遊戲搖桿。（圖／官方提供）
ROG Flow X16搭載最新ROG Nebula HDR螢幕，165Hz的mini-LED面板；散熱方面，ROG Flow X16全機散熱器之總表面積高達110,902 mm²，採用液態金屬散熱與全新Frost Force技術—雙風扇引導氣流通往關鍵內部組件，第三個輔助風扇則將熱量從顯示卡轉移到電腦後方的新型Pulsar散熱器，使顯示卡溫度比過往再降低7°C。

▲ROG Flow X16。（圖／官方提供）
▲ROG Flow X16 變形筆電新成員。（圖／官方提供）
ROG Slash電競潮品系列

加入全新4種背包、2件帽款，承襲了風格大膽的紅紫色與電藍色設計，靈感來自程式編碼與賽博龐克元素；採用高級防潑水材質，包款皆配備可調式肩帶、多個機能口袋/隔間，將電競文化與街頭潮流連結。

▲ROG Slash系列新品。（圖／官方提供）
▲ROG Slash系列新品。（圖／官方提供）

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