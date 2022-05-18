T1／T1公布防疫指引　球員賽前48小時需快篩

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- 人員防疫規範
- 球團隊職員
- 賽前48小時內快篩（適用對象：球員）
- 由球團提供賽前48小時內快篩證明，若有球員呈陽性反應，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置
- 賽前3小時內快篩（適用對象：所有球團隊職員及常態性列席之人員）
- 球團請於賽前3小時抵達賽事場館接受聯盟快篩檢測。若呈陽性反應者，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置。其餘隊職員快篩呈現陰性即可入場
- 各隊隊職員於球員席區域或由場上下場休息須配戴口罩
- 賽前48小時內快篩（適用對象：球員）
- 執法裁判
- 賽前24小時內快篩
- 由執法裁判提供賽前24小時內快篩證明。若呈陽性反應，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置。聯盟將安排預備裁判執哨
- 賽前3小時內快篩
- 執法裁判須於賽前3小時抵達賽事場館，再次接受聯盟快篩檢測。若呈陽性反應，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置。聯盟將安排預備裁判執哨
- 賽前24小時內快篩
- 球團及聯盟工作人員
- 賽前24小時內快篩
- 由負責單位提供賽前24小時內快篩證明。若呈陽性反應，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置
- 賽前24小時內快篩
- 球團隊職員
- 主場防疫指引
- 動線安排
- 主場球團應區分場上人員與觀眾進出場館動線或時間
- 球員進出場館動線，應安排人力加強管制
- 公設安排
- 場館內公共設施，應避免場上人員與觀眾共用
- 觀眾席
- 應避免觀眾入/離席動線與場上人員動線重疊
- 若發現在場觀眾將口罩脫下，經勸導無效，主場工作人員有義務將其驅離
- 球員活動
- 為降低球員染疫風險，球團應暫停舉辦球迷見面會等與球員近距離接觸之活動
- 球員不得於場內、外與球迷進行合照、握手、擊掌等近距離接觸
- 緊急隔離空間
- 為因應賽前3小時快篩出現陽性者之情形，主場球團須備有緊急隔離空間，暫時安置快篩陽性者，直至確認合宜交通方式後離場
- 動線安排