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T1／T1公布防疫指引　球員賽前48小時需快篩

▲T1季後賽主視覺曝光。（圖／T1提供）
▲T1季後賽主視覺曝光。（圖／T1提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-18 00:01:00

T1聯盟今天公布聯盟防疫指引，球員要在每場賽事前48小時前快篩，才能上場比賽，其他隊職員則是在賽前3小時前要快篩，其他相關指引如下：

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  1. 人員防疫規範
    1. 球團隊職員
      1. 賽前48小時內快篩（適用對象：球員）
        1. 由球團提供賽前48小時內快篩證明，若有球員呈陽性反應，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置
      2. 賽前3小時內快篩（適用對象：所有球團隊職員及常態性列席之人員）
        1. 球團請於賽前3小時抵達賽事場館接受聯盟快篩檢測。若呈陽性反應者，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置。其餘隊職員快篩呈現陰性即可入場
      3. 各隊隊職員於球員席區域或由場上下場休息須配戴口罩
    2. 執法裁判
      1. 賽前24小時內快篩
        1. 由執法裁判提供賽前24小時內快篩證明。若呈陽性反應，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置。聯盟將安排預備裁判執哨
      2. 賽前3小時內快篩
        1. 執法裁判須於賽前3小時抵達賽事場館，再次接受聯盟快篩檢測。若呈陽性反應，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置。聯盟將安排預備裁判執哨
    3. 球團及聯盟工作人員
      1. 賽前24小時內快篩
        1. 由負責單位提供賽前24小時內快篩證明。若呈陽性反應，須即刻按CDC最新防疫規範進行後續處置
  2. 主場防疫指引
    1. 動線安排
      1. 主場球團應區分場上人員與觀眾進出場館動線或時間
      2. 球員進出場館動線，應安排人力加強管制
    2. 公設安排
      1. 場館內公共設施，應避免場上人員與觀眾共用
    3. 觀眾席
      1. 應避免觀眾入/離席動線與場上人員動線重疊
      2. 若發現在場觀眾將口罩脫下，經勸導無效，主場工作人員有義務將其驅離
    4. 球員活動
      1. 為降低球員染疫風險，球團應暫停舉辦球迷見面會等與球員近距離接觸之活動
      2. 球員不得於場內、外與球迷進行合照、握手、擊掌等近距離接觸
    5. 緊急隔離空間
      1. 為因應賽前3小時快篩出現陽性者之情形，主場球團須備有緊急隔離空間，暫時安置快篩陽性者，直至確認合宜交通方式後離場

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