COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

T1／台鋼獵鷹要拚季後賽　剩下5場生死鬥

▲獵鷹DJ妖嬌也配合主題週換上火辣比基尼上陣。（圖／ 台灣運彩xT1聯盟提供）
▲獵鷹DJ妖嬌也配合主題週換上火辣比基尼上陣。（圖／ 台灣運彩xT1聯盟提供）

記者吳政紘/綜合報導

2022-05-18 00:00:00

台灣運彩xT1聯盟明天（18日）重啟戰場，一連3天先進行本季剩餘5場例行賽，雖然高雄全家海神與臺中葳格太陽已鎖定例行賽第1名及第2名，但第3名至第6名還未底定，墊底臺南台鋼獵鷹仍有最後機會翻轉戰局，殺進季後挑戰賽。

我是廣告 請繼續往下閱讀
獵鷹與桃園雲豹的5、6名之爭難分難解，本週重啟賽事前，由於獵鷹頑強抵抗，雲豹晉級魔術數字卡在M1，明天獵鷹將率先出戰台灣啤酒英熊，此戰將是關鍵戰役，若獵鷹輸球，雲豹晉級魔術數字將歸零，確定以第5名晉級季後挑戰賽；但若獵鷹在例行賽最終戰再勝英熊，壓力將轉嫁到雲豹，本週的主場三連戰對上新北中信特攻、英熊、太陽至少得拿1勝，才能拿下季後挑戰賽門票。

獵鷹目前排名雖暫居第6名，但本季卻專剋英熊，近期已取得對戰3連勝，本季對戰戰績3勝2敗佔上風，所以獵鷹明天對戰英熊，勢必將會乘勝追擊，力保晉級一線生機。


不只5、6名難產，聯盟3、4名也同樣還無法拍板，特攻還需自力奪下1勝或英熊吞下1敗，才可鎖定聯盟第3名，所以明天英熊主場迎戰獵鷹與雲豹主場出戰特攻都是攸關排名的焦點戰役。

若英熊擊敗獵鷹，獵鷹將確定淘汰，而英熊保住爭老3希望，特攻如欲守住第3名，得設法在例行賽最終戰擊敗雲豹，否則只能寄望英熊在本週的3連戰不要全勝，不然英熊就會超車特攻，排名互換。

所以聯盟例行賽最終排名，最快明日便可底定，只要明日兩戰英熊擊敗獵鷹、特攻戰勝雲豹，雲豹便可鎖定第5名、特攻便可鎖定第3名，但若結果未如預期，例行賽最終排名很可能得要等到20日才能見分曉。

聯盟最後5場例行賽賽事轉播五大平台全面放送，有線電視ELEVEN SPORTS、MOD愛爾達電視台及網路Twitch（https://www.twitch.tv/t1leaguebasketball）、17LIVE（台灣運彩xT1聯盟1、2台）、NOWnews臉書。


聯盟剩餘5場例行賽賽程

週三（18日）1600  臺南台鋼獵鷹VS台灣啤酒英熊

週三（18日）1900  新北中信特攻VS桃園雲豹

週四（19日）1900  台灣啤酒英熊VS桃園雲豹

週五（20日）1600  高雄全家海神VS台灣啤酒英熊

週五（20日）1900  臺中葳格太陽VS桃園雲豹

中職／小龍女馬妹確診　自曝狀況輕症

中職／富邦逆轉勝！救世主陳真開轟終止6連敗

中職／精武門來了！富邦陳真本季首轟出爐

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

您贊成高中以下學校直接停課至5月底，或是直接停課到學期末？

繼續作答
即時
推薦閱讀