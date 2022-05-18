COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

NOW早報／加州教會1死5傷！兇嫌在台灣出生　是促統成員

▲美國加州橘郡15日發生槍擊案，68歲的周文偉疑似不滿中國與台灣間的政治局勢，憤而前往「爾灣台灣基督長老教會」痛下殺手。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國加州橘郡15日發生槍擊案，68歲的周文偉疑似不滿中國與台灣間的政治局勢，憤而前往「爾灣台灣基督長老教會」痛下殺手。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-05-18 06:27:24

加州教會1死5傷！兇嫌周文偉在台出生　是「促統成員」

我是廣告 請繼續往下閱讀
美國加州橘郡15日發生槍擊案，造成1人死亡、5人受傷，死傷者皆為台灣僑民，嫌犯是68歲的周文偉（David Wenwei Chou，音譯），他疑似不滿中國與台灣間的政治局勢，憤而前往「爾灣台灣基督長老教會」痛下殺手，引發國際議論；周文偉身份也遭起底，我國駐洛杉磯辦事處證實，周嫌為1953年出生的台灣人，隨後移民美國，周文偉也遭爆料他是「反獨促統」成員，更曾支持韓國瑜。

綜合外媒報導，周文偉當天帶著槍和汽油彈進入教會，趁機鎖住大門、擠強力膠，1名52歲的台裔醫師鄭達志（John Cheng），當時他為了自己母親與其他年長者，選擇自己犧牲，正面迎擊周文偉，不幸身亡，隨後多名教友合力制住凶嫌；橘郡警方表示，鄭達志是英雄，若沒有他，教會中恐上演一場大屠殺。

美國警方指出，兇嫌獨居於拉斯維加斯，他的妻子和小孩則居住在台灣；我駐洛杉磯經文處處長黃敏境表示，嫌犯於1953年在台灣出生，應該是在台灣當完預官才出國。

周文偉也遭爆料是反獨促統團體的成員，《拉斯維加新聞網》在2019年4月3日報導「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」成立，其中就有拍到周文偉的身影，他還公開展示支持韓國瑜標語。

目前周文偉被美國警方指控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元（約合新台幣2980萬元）。

今日天氣／梅雨先暫停！全台回溫放晴　有機會遇局部偶陣雨

中央氣象局預報，今（18）日清晨在中部以北地區及東北部地區仍稍有涼意，低溫將落在18至20度，其餘地區則落在21、22度之間；白天開始各地將回溫2至3度，桃園以北地區及東半部地區則落在25、26度，其餘地區會達27至29度高溫，相較前幾日都更為溫暖舒適。

降雨方面，雖然各地都有機會出現局部偶陣雨，但雨區主要落在基隆北海岸地區、東半部地區及恆春半島地區為主，以及午後可能因高溫而出現的局部短暫陣雨。全台各地大致都是多雲、有機會見到陽光露臉的天氣。

▲中央氣象局指出，未來一週中南部地區多雲到晴天氣炎熱，北部及東半部地區偶有東北風攪局天氣多變。（圖／張勵德攝）
▲白天開始各地將回溫2至3度，桃園以北地區及東半部地區則落在25、26度。（示意圖／記者張勵德攝）
「0+7」上路！國高中生還不適用　規劃月底全國接種第3劑

疫情指揮中心表示，昨（17）日新增65,794本土個案，死亡人數也增加38人，昨日「0+7」新制上路，只要確診者同住家人「打滿3劑疫苗＋快篩陰」，就能免隔離，但是不溯及既往，不過目前國高中生多數尚未打第三劑疫苗，指揮官陳時中表示，規劃在5月下旬進行全國國高中第三劑疫苗接種，未來可直接適用「0+7」新制。

指揮中心表示，即日起調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為「0+7」天自主防疫，在7天自主管理期間，只要是快篩陰性，就可出門上班、採買等，但不能外出聚餐，不能到人潮擁擠的地方。

陳時中表示，目前規劃在在5月下旬進行全國國高中第三劑疫苗接種，未來已經接種第三劑的國高中，可直接適用「0+7」新制。

▲盧秀燕認為應該簡化行政流程，才能集中量能防疫和照顧確診者，圖為今日台中市疫苗快打站接種情形。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
▲指揮官陳時中表示，規劃在5月下旬進行全國國高中第三劑疫苗接種，未來可直接適用「0+7」新制。（圖／台中市政府提供，2022.05.07）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
小嫻分手後首發聲！10表情符號耐人尋味　網友：放開心胸

小嫻（黃瑜嫻）與小1歲金剛（李信樵）交往1年多，11日開直播證實分手，坦言無法補救彼此個性上的差異，選擇退回朋友位置相處比較自在。恢單後的小嫻，16日晚更新粉專，PO出一張在海邊的照片，除了10個耐人尋味的表情符號，角落的比基尼女郎意外讓網友歪樓。

宣布和金剛分手後，小嫻隔了5天才首度發聲，她分享背對鏡頭坐在浮板上、面向湛藍大海的相片，沒有寫下任何文字，而是以藍色愛心、書本、衝浪、海浪等emoji訴說心境，貼文發布不到半天，已經有2.3萬人點讚，網友留言：「沉靜，永遠是思考跟回憶最好的表答」、「回憶總是最美的，放開心胸，邁向新的美好的一天吧」！

其中引發不少網友討論的，照片中，小嫻的左前方一名穿比基尼的女遊客，把一雙蜜大腿交叉高舉，疑似在做抬腿運動，網友笑說：「左邊旁邊那個...是在蛙人天堂路嗎」、「終於看到傳說中的剪刀腳」、「可惡，我的眼光怎麼往左邊了」、「有美腿太搶戲了」！

▲分手直播後，小嫻再度更新粉專動態。（圖／小嫻臉書）
▲分手直播後，小嫻再度更新粉專動態。（圖／翻攝自小嫻臉書）
中職／富邦逆轉勝！救世主陳真開轟終止6連敗

味全龍隊昨（17）日在澄清湖棒球場遭遇富邦，兩隊9局戰成3:3平手，「救世主」陳真敲出致勝安打帶領下，單局攻下5分逆轉，終場富邦就以7:3逆轉勝，也中止近期6連敗。

富邦賽前4勝22敗，已經創下中職史上前26場最慘戰績，若明日贏球，將追平1996年隊史興農熊的28場才拿6勝的紀錄，若輸球，則是打破紀錄。

富邦此役推出洋投威迪茲先發，他多休息了兩天再出賽，面對味全龍鋼龍，鋼龍8局失2分奪勝，伍鐸則是後援成功，威迪茲8局失3分，好險隊友相挺奪勝。

2局上富邦先由捕手張進德敲安上壘，下一棒陳真轟出左外野全壘打，一棒領先龍隊。

不過龍隊在2局下馬上反擊，龍德力敲出安打上壘，並利用暴投上得分位置，接下來張政禹敲出適時安打，也幫龍隊追回1分。

龍隊在6局下由陳品捷敲出高飛犧牲打追平比數，關鍵7局下，龍德力敲安，吳東融短打推進，加上劉基鴻、曾傳昇都獲保送上壘，威迪茲自己暴投送分。

但9局上富邦蔣智賢利用劉基鴻失誤上壘，張進德敲出左外野安打建功追平比數，9局下張進德敲安先追平比數，陳真再度扮演救世主角色，敲出適時安打超前，加上莊韋恩左外野穿越安打，董子恩也敲出二壘安打，也一舉把比數拉開到7:3。

威迪茲本來是敗投候選人，苦撐8局反而奪勝，陳真單場雙安3打點，獲選單場MVP。

▲陳真敲出全壘打。（富邦提供）
▲陳真敲出全壘打。（圖／富邦提供）
味噌湯加海帶芽算外行！她「一招」湯頭鮮甜：偷學日本人

味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，在台灣也被開發出不少新的料理方法，成為不少家庭餐桌上的經典湯品之一。不過，就有女網友分享味噌湯別只加海帶芽，指出「一招」讓家人愛慘全喝光，而引來內行透露「很多日本的味噌湯的確有放」。

原PO於PTT上發文，表示以前收看動漫《我們這一家》時，劇情中主角之一的橘子提到「他們家的味噌湯會放小魚乾」，朋友們一聽皆震驚不已。這樣的情節讓原PO十分不解，「台灣一堆味噌湯都這麼煮啊...很好喝也很營養，雖然說這是台灣，可是我看日本人的味噌湯也是什麼都加啊...為什麼小魚乾就不行....」，讓她納悶詢問「味噌湯放小魚乾會很怪嗎？」

問題曝光後，反倒引起網友們支持留言，「我常喝啊，我覺得很正常耶」、「放小魚乾不奇怪」、「反倒是味噌湯加納豆那才奇怪吧=.=」、「老實說，很多日本的味噌湯，的確有放小魚乾」、「加點小魚乾，我都這麼煮，家人愛到不行」、「我會用雞骨熬湯，小魚乾也是必備的」。

但也有老饕猜測，認為「會不會是日本通常都放新鮮魚呀」、「應該是當湯頭煮..一般煮完會撈起來吧..」。（編輯：賴禹妡）

▲味噌湯。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友分享味噌湯別只加海帶芽，「一招」讓家人愛慘全喝光，而引來內行透露「很多日本的味噌湯的確有放」。（示意圖／翻攝photoAC）

沒勾就是走3+4！回報系統增「這欄」　打滿3劑已可選0+7

波蘭正妹來台14年！早餐不敢吃2物　咬下卻驚艷：我錯了

他吃蓮霧冒出「1習慣動作」！全場見了超崩潰：根本侮辱

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

必敗精神糧食！哪一本女神寫真書，你願意買回珍藏？

繼續作答
即時
推薦閱讀