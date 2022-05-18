NOW早報／加州教會1死5傷！兇嫌在台灣出生　是促統成員

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綜合外媒報導，周文偉當天帶著槍和汽油彈進入教會，趁機鎖住大門、擠強力膠，1名52歲的台裔醫師鄭達志（John Cheng），當時他為了自己母親與其他年長者，選擇自己犧牲，正面迎擊周文偉，不幸身亡，隨後多名教友合力制住凶嫌；橘郡警方表示，鄭達志是英雄，若沒有他，教會中恐上演一場大屠殺。
美國警方指出，兇嫌獨居於拉斯維加斯，他的妻子和小孩則居住在台灣；我駐洛杉磯經文處處長黃敏境表示，嫌犯於1953年在台灣出生，應該是在台灣當完預官才出國。
周文偉也遭爆料是反獨促統團體的成員，《拉斯維加新聞網》在2019年4月3日報導「美國拉斯維加斯中國和平統一促進會」成立，其中就有拍到周文偉的身影，他還公開展示支持韓國瑜標語。
目前周文偉被美國警方指控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元（約合新台幣2980萬元）。
今日天氣／梅雨先暫停！全台回溫放晴 有機會遇局部偶陣雨
中央氣象局預報，今（18）日清晨在中部以北地區及東北部地區仍稍有涼意，低溫將落在18至20度，其餘地區則落在21、22度之間；白天開始各地將回溫2至3度，桃園以北地區及東半部地區則落在25、26度，其餘地區會達27至29度高溫，相較前幾日都更為溫暖舒適。
降雨方面，雖然各地都有機會出現局部偶陣雨，但雨區主要落在基隆北海岸地區、東半部地區及恆春半島地區為主，以及午後可能因高溫而出現的局部短暫陣雨。全台各地大致都是多雲、有機會見到陽光露臉的天氣。
「0+7」上路！國高中生還不適用 規劃月底全國接種第3劑
疫情指揮中心表示，昨（17）日新增65,794本土個案，死亡人數也增加38人，昨日「0+7」新制上路，只要確診者同住家人「打滿3劑疫苗＋快篩陰」，就能免隔離，但是不溯及既往，不過目前國高中生多數尚未打第三劑疫苗，指揮官陳時中表示，規劃在5月下旬進行全國國高中第三劑疫苗接種，未來可直接適用「0+7」新制。
指揮中心表示，即日起調整確診者同住家人居家隔離政策，只要打滿3劑疫苗就可改為「0+7」天自主防疫，在7天自主管理期間，只要是快篩陰性，就可出門上班、採買等，但不能外出聚餐，不能到人潮擁擠的地方。
陳時中表示，目前規劃在在5月下旬進行全國國高中第三劑疫苗接種，未來已經接種第三劑的國高中，可直接適用「0+7」新制。
小嫻分手後首發聲！10表情符號耐人尋味 網友：放開心胸
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
小嫻（黃瑜嫻）與小1歲金剛（李信樵）交往1年多，11日開直播證實分手，坦言無法補救彼此個性上的差異，選擇退回朋友位置相處比較自在。恢單後的小嫻，16日晚更新粉專，PO出一張在海邊的照片，除了10個耐人尋味的表情符號，角落的比基尼女郎意外讓網友歪樓。
宣布和金剛分手後，小嫻隔了5天才首度發聲，她分享背對鏡頭坐在浮板上、面向湛藍大海的相片，沒有寫下任何文字，而是以藍色愛心、書本、衝浪、海浪等emoji訴說心境，貼文發布不到半天，已經有2.3萬人點讚，網友留言：「沉靜，永遠是思考跟回憶最好的表答」、「回憶總是最美的，放開心胸，邁向新的美好的一天吧」！
其中引發不少網友討論的，照片中，小嫻的左前方一名穿比基尼的女遊客，把一雙蜜大腿交叉高舉，疑似在做抬腿運動，網友笑說：「左邊旁邊那個...是在蛙人天堂路嗎」、「終於看到傳說中的剪刀腳」、「可惡，我的眼光怎麼往左邊了」、「有美腿太搶戲了」！
中職／富邦逆轉勝！救世主陳真開轟終止6連敗
味全龍隊昨（17）日在澄清湖棒球場遭遇富邦，兩隊9局戰成3:3平手，「救世主」陳真敲出致勝安打帶領下，單局攻下5分逆轉，終場富邦就以7:3逆轉勝，也中止近期6連敗。
富邦賽前4勝22敗，已經創下中職史上前26場最慘戰績，若明日贏球，將追平1996年隊史興農熊的28場才拿6勝的紀錄，若輸球，則是打破紀錄。
富邦此役推出洋投威迪茲先發，他多休息了兩天再出賽，面對味全龍鋼龍，鋼龍8局失2分奪勝，伍鐸則是後援成功，威迪茲8局失3分，好險隊友相挺奪勝。
2局上富邦先由捕手張進德敲安上壘，下一棒陳真轟出左外野全壘打，一棒領先龍隊。
不過龍隊在2局下馬上反擊，龍德力敲出安打上壘，並利用暴投上得分位置，接下來張政禹敲出適時安打，也幫龍隊追回1分。
龍隊在6局下由陳品捷敲出高飛犧牲打追平比數，關鍵7局下，龍德力敲安，吳東融短打推進，加上劉基鴻、曾傳昇都獲保送上壘，威迪茲自己暴投送分。
但9局上富邦蔣智賢利用劉基鴻失誤上壘，張進德敲出左外野安打建功追平比數，9局下張進德敲安先追平比數，陳真再度扮演救世主角色，敲出適時安打超前，加上莊韋恩左外野穿越安打，董子恩也敲出二壘安打，也一舉把比數拉開到7:3。
威迪茲本來是敗投候選人，苦撐8局反而奪勝，陳真單場雙安3打點，獲選單場MVP。
味噌湯加海帶芽算外行！她「一招」湯頭鮮甜：偷學日本人
味噌湯是一道極具日本傳統飲食特色的國民美食，在台灣也被開發出不少新的料理方法，成為不少家庭餐桌上的經典湯品之一。不過，就有女網友分享味噌湯別只加海帶芽，指出「一招」讓家人愛慘全喝光，而引來內行透露「很多日本的味噌湯的確有放」。
原PO於PTT上發文，表示以前收看動漫《我們這一家》時，劇情中主角之一的橘子提到「他們家的味噌湯會放小魚乾」，朋友們一聽皆震驚不已。這樣的情節讓原PO十分不解，「台灣一堆味噌湯都這麼煮啊...很好喝也很營養，雖然說這是台灣，可是我看日本人的味噌湯也是什麼都加啊...為什麼小魚乾就不行....」，讓她納悶詢問「味噌湯放小魚乾會很怪嗎？」
問題曝光後，反倒引起網友們支持留言，「我常喝啊，我覺得很正常耶」、「放小魚乾不奇怪」、「反倒是味噌湯加納豆那才奇怪吧=.=」、「老實說，很多日本的味噌湯，的確有放小魚乾」、「加點小魚乾，我都這麼煮，家人愛到不行」、「我會用雞骨熬湯，小魚乾也是必備的」。
但也有老饕猜測，認為「會不會是日本通常都放新鮮魚呀」、「應該是當湯頭煮..一般煮完會撈起來吧..」。（編輯：賴禹妡）