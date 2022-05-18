NBA／獨行俠像當年魔球火箭　Kerr斷言：他們會包夾Curry

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談到如何來應對這名超級球星，Kerr認為Doncic的節奏多變，因此不可能只用單一球員守住他，「我覺得我們得用多名球員來防守Luka，他太出色了，不能不斷用同一方法去防他。這輪系列賽我們必須要適應每場比賽後都進行調整這件事。」
在今年3月4日，勇士在大前鋒Draymond Green缺陣的情況下，在客場以113:122輸給獨行俠，此役Stephen Curry遭到對方肆無忌憚的包夾，全場只得到了21分9助攻5籃板。
Kerr認為這場比賽的一些內容會出現在這個系列賽，「戰術而言，那場比賽裡的一些策略會延續。我們預計獨行俠會包夾Curry，努力不讓他持球。」
而在做客《95.7 The Game》的節目時，Kerr也點出如今的Doncic和獨行俠，真的很類似當年的火箭和Harden，「他們每個位置幾乎都能投籃，有一位擁有統治級單打能力的球員，也同樣是打慢節奏的籃球。」
獨行俠本季例行賽的場均只丟104.7分，排名聯盟第2，Kerr認為對方這一季提升了防守，不僅僅只是靠著戰術設置和個別球員的防守球員，同時也是在掌控比賽節奏上做得很好。
勇士中鋒Kevon Looney在談起Doncic和Harden有何不同時表示，「他(Doncic)基本上可以背框單打所有人。他們最大的差別在於體型，Luka真的很強壯，這個賽季領教過後，這點確實讓我有點驚訝。」