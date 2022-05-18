昨天剛取貨哭哭！7-11小白單又能換錢 每張爽賺7元別丟
昨天一口氣把包裹領回來的民眾哭哭了，7-11今（18）日起突開跑「包裹安心取」活動，限時7天取貨就送購物抵用金7元，不少網友哀號昨天才剛取回一堆，也有人沒注意活動開跑，順手把有錢可領的小白單丟了。
7-ELEVEN宣布今（18）日起至5月24日為期一周，到門市取貨（不含寄件人取回）就送購物抵用金7元，限量150萬組。取件小白單上會有QR Code，在5月24日前掃碼就能兌換購物金，兌換後可使用至5月31日之前。許多網友哭哭昨天剛一口氣領完，跟購物金擦身而過，若是有包裹送至門市的民眾，購物金數量有限，可得把握時間取件。
日前有民眾因隔離中無法到超商領包裹，為了避免接觸親友造成傳染，不願提供本人證件由親友代領，因此依循「視訊診療」的方式，異想天開想出「視訊取貨」，由代領人到超商開視訊，再由本人在畫面中出示本人證件，雖然在第一時間遭到超商店員打槍，但也引起超商業者正視疫情期間取貨問題。
萊爾富及全家昨（17）日起紛紛放鬆取貨規定，過去為了避免0元包裹被他人盜領，店員都會檢查有照片證明身分的相關證件。考量現今疫情嚴峻，萊爾富決定開放「視訊取貨」，如果民眾因為隔離無法到店領貨，將可彈性憑視訊出示證件取貨。
全家也自昨（17）日上午10點起，開放本人證件正本可暫時「翻拍」替代，也就是隔離期間不想和親友接觸，可翻拍自己證件照片傳給親友，再由他人到門市代領。而OK超商則還是照原先規定，必須出示本人證件正本領取。7-ELEVEN則表示，若消費者有特殊狀況無法領取包裹，可尋求客服進一步協助。