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紐約COVID-19達高警戒　暫未恢復口罩令

▲紐約市COVID-19疫情回溫，衛生機關17日將警戒等級從「中等」提升至「高」。圖為紐約民眾在地鐵車廂內戴口罩。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年5月18日
▲紐約市COVID-19疫情回溫，衛生機關17日將警戒等級從「中等」提升至「高」。圖為紐約民眾在地鐵車廂內戴口罩。中央社記者尹俊傑紐約攝 111年5月18日

中央社

2022-05-18 10:29:08

（中央社記者尹俊傑紐約17日專電）紐約市COVID-19疫情回溫，衛生機關鑑於確診者持續增加、醫療體系面臨重大壓力，今天將警戒等級從「中等」提升至「高」，但市長亞當斯暫時無意恢復口罩令。

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紐約市歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株Omicron引發的疫情高峰，3月取消校園口罩令、餐廳內用須出示疫苗接種證明等防疫規定；官方公布以4種顏色區分的社區傳播警戒等級，過去數週維持在中等，民眾對疫情漸不在意，愈來愈少人在戶外戴口罩。

亞當斯（Eric Adams）昨天說，紐約市接近COVID-19高警戒門檻，但「不到下令戴口罩的地步」。

COVID-19大流行兩年多來，疫情如潮水般起落。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）研究，Omicron去年底至今年初席捲全美時，約30%紐約市民染疫。這波疫情緩和後，Omicron亞型變異株持續在社區傳播，自3月中旬起，每日新增確診病例持續攀升。

根據紐約州政府最新數據，紐約市7天平均新型冠狀病毒檢測陽性比率已升破5%。相較之下，去年底疫情最嚴重時超過20%，今年3月中旬則一度降到1.3%以下。

即使COVID-19重症率降低，這段期間入院治療的患者仍增加。官方數據顯示，紐約市每日新增住院患者近期達130人左右。

紐約市COVID-19警戒等級依病例及住院數據調整，提供相應的防疫建議。從黃色的中等升至橘色的高警戒後，衛生機關建議紐約客在所有室內公共場所和擁擠的室外空間戴口罩，考慮避免擁擠室內聚會等高風險活動。

由於紐約州長侯可（Kathy Hochul）尚未鬆綁政策，紐約市民搭乘地鐵、公車等大眾交通工具時仍須戴口罩。

紐約市健康與心理衛生局長瓦桑（Ashwin Vasan）今天呼籲紐約客加強防疫，但隻字未提恢復口罩令。他透過聲明說，COVID-19高警戒意味現在要加強保護自己，做出「避免讓朋友、鄰居、親戚和同事染疫的選擇」。（編輯：馮昭）1110518

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