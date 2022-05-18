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北韓疫情炸！未打疫苗者多　WHO憂釀新變異株風險增

▲近來北韓爆發疫情，世界衛生組織憂心會因此增加新變異株的風險。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲近來北韓爆發疫情，世界衛生組織憂心會因此增加新變異株的風險。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-18 10:12:33

新冠肺炎疫情爆發逾2年，雖然有疫苗、藥物可以進行進行防疫控管，但變異株不斷現蹤，導致全球各國疫情仍為廷平息。北韓境內近來大量出現發燒病例，確診人數突破170萬人，但北韓接種率極低，讓世界衛生組織（WHO）憂心，病毒在未接種疫苗的人群間傳播，可能會增加醞釀出新變異株的風險。

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根據《路透社》報導，北韓身為WHO成員，近來首度承認境內出現確診案例，目前正努力應對疫情，但宜於疫苗不足以及缺乏基礎醫療設施，加深了外界對於可能再引爆一波重大危機的憂慮。

世衛組織公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Mike Ryan）在17日的記者會上，針對北韓疫情問題進行回答時指出，如果各國不運用當前可使用的工具，結果令人擔憂。「尤其WHO一再強調，在未受到監測的傳播情況，進一步發展出新變異株的風險會更高。」

WHO秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）對於新冠病毒在北韓傳播深感憂慮，譚德塞指出，當地有許多人未接種疫苗，且很多人可能有潛在的身體狀況，令他們面臨重症的和死亡的風險。

北韓自4月下旬以來，多人出現發燒症狀，目前已經有超過170萬人確診，多達62例死亡病例。外界指出，雖然北韓上週才承認境內爆發疫情，但通報案例數少，原因除了檢測量能不足之外，也可能會為了減少對金正恩政權的影響，而通報黑數。

先前世衛組織曾指責平壤當局，稱未及時通報境內疫情，明顯違反了世衛組織成員的義務。目前世衛組織已經準備好，向北韓提供疫苗、藥物、檢測及技術支援，協助平壤抗疫。

▲金正恩首次戴上口罩露面。（圖／美聯社／達志影像）
▲北韓自4月下旬以來就已經有多人出現發燒症狀，近來首度承認境內疫情，就連北韓領導人金正恩都首次戴上口罩露面。（圖／美聯社／達志影像）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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