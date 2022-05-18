美台僑教會遭槍擊 羅致政將提修法：仇恨罪應加重處罰
美國南加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）15日發生教會槍擊事件，統派背景的華裔凶嫌周文偉開槍後造成台裔醫師鄭達志死亡、另有5名台僑受傷，引發全球譁然。對此，台灣教授協會與台灣基督長老教會今（18）日召開記者會，首先針對鄭達志的英勇犧牲默哀，出席了民進黨立委羅致政表示，自己在立法院希望草擬出針對仇恨罪相關罪行採取加重處罰的做法，讓仇恨罪行不要在台灣出現，不要等到類似狀況在台灣出現再來修法，可能就來不及了。
發生於美國南加州日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）的槍擊案引發全球震撼，當時台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」在該地租借場地舉行活動，統派背景的華裔凶嫌周文偉闖入聚會開槍，造成52歲台裔醫師鄭達志身亡及5人受傷。
台灣教授協會與台灣基督長老教會今日為此聯合召開記者會，羅致政表示，他在洛杉磯讀書、居住7年，橘郡自己也很常去，消息傳來非常難過，這是仇恨相關的罪行，而且是不可以容忍的罪行。美國有相關嚴格的立法針對仇恨罪有加重處罰，在台灣大家還要防範未然、亡羊補牢。
羅致政說，類似行為在台灣並非沒有發生，只是可能還沒有像這次槍擊命案這麼嚴重，台灣基於宗教、種族、性別甚至政治產生暴力事件，如果只是用一般刑法制裁不能解決，未來可能產生更大問題。
羅致政表示，不久之前看到統派團體對八田與一銅像採取切割銅像頭部的動作，這對社會衝擊是存在的，甚至有示範作用，對國內不同信仰、政治帶來緊張，希望政府可以回應訴求，包括對特定團體人士採取禁止入境作為。
羅致政表示，自己擔任立委，會嚴格檢視相關立法，希望草擬出針對仇恨罪相關罪行採取加重處罰的做法。雖然社會訴求跟壓力是重要力量，但作為法治國家，在法律面上更完善，對相關罪行採取處罰也是必要作為。自己會與朝野政黨完善法制面，讓仇恨罪行不要在台灣出現，不要等到類似狀況在台灣出現再來修法，可能就來不及了。