美台僑教會遭槍擊 基進：主張「統一台灣」應列恐怖組織
美國南加州橘郡拉古納伍茲市（Laguna Woods）15日發生教會槍擊事件，統派背景的華裔凶嫌周文偉開槍後造成台裔醫師鄭達志死亡、另有5名台僑受傷，引發全球譁然。對此，台灣基進秘書長王興煥表示，中國國族主義者在他國的土地處決異己的認同，台灣基進認為，凡是主張中國統一台灣，尤其是主張中國以武力統一台灣的團體都應該列為「恐怖組織」。
發生於美國南加州日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）的槍擊案引發全球震撼，當時台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」在該地租借場地舉行活動，統派背景的華裔凶嫌周文偉闖入聚會開槍，造成52歲台裔醫師鄭達志身亡及5人受傷。
王興煥表示，這是一起基於國族仇恨的恐怖攻擊，兇手對台獨的仇恨，不只是基於國家認同，還針對台灣文化，所以兇手選擇以英語與台語作為日常溝通語言的教會成員下手。
王興煥表示，總統蔡英文說過，沒有人要為自己的認同道歉。但是事實證明，人類文明無法教化野蠻中國。
王興煥表示，一個民主的共同體可以包容不同的國族認同在自己的土地，但是中國國族主義者卻在他國的土地處決異己的認同。台灣基進認為，凡是主張中國統一台灣，尤其是主張中國以武力統一台灣的團體都應該列為「恐怖組織」。