學校防疫亂象如何解？全教總籲先全面停課　體恤教師辛勞

我是廣告 請繼續往下閱讀
全教總認為，目前上策是全面停課、做好準備再上路，若教育部決定不全面停課，至少也要讓疫情嚴重的地區或學校，可以因地制宜，自主決定是否停止實體上課。
另外，教育部仍應了解學校所欠缺的物資及人力，給予學校必要的協助；應檢討現有的各項防疫規定和作業，簡化流程與文書作業，避免浪費太多人力；在防疫艱困時期，應取消與防疫無關的訪視、評鑑等，讓學校全力做好教學和防疫工作；教育部和縣市政府應編列實足加班費或獎勵金給予學校防疫相關人員。
青民協指出，週日透過Instagram發布簡易投票，針對「全國統一停課兩週」的認同度提問，結果顯示有約8成的學生認同統一停課，但也有逾2成的學生認為，統一停課不見得是最好的做法。
在雲林唸高中、跨區就讀的高二學生就反映「去年三級期間，突然宣布全面線上上課，我必須立刻在宿舍打包書本和日常用品，從雲林的學校回到南投，但爸媽都還在外地工作，弟弟妹妹在家，反而變成我要照顧，根本沒辦法好好上課。」
他認為，「教育部還是應該給各縣市基本防疫的風險指引，但也像現在維持各縣市與各校都有是否停課的決定權。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。