限5天！超商哈根達斯買2送2 品脫杯200有找加送玉米罐
各地天氣回溫，迎接夏日冰品旺季，萊爾富宣布今（18）日起限時5天，推出哈根達斯指定雪糕買2送2，口味有5款可選，換算下來一支58元。全聯線上購也有分批取優惠，哈根達斯品脫杯（473ml）5入999元，平均單桶不到200元，再加送2罐綠巨人玉米粒，立刻吸引愛吃哈根達斯的粉絲囤起來。
萊爾富自5月18日至5月22日連續五天，推出哈根達斯指定雪糕買2送2，原價115元，平均單支特價58元，指定口味包括：草莓雪糕、淇淋巧酥雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、芒果脆皮雪糕、巧克力脆杏仁雪糕共5款，全台限量10萬支，售完為止。
力道相當於5折的促銷立刻引發討論：「只有特價才敢下手一波」、「這口味不錯，草莓跟巧酥推推」、「首先要先找到萊爾富」、「是要找到有貨的比較難」，也有人反映，活動開跑後門市冰櫃裡只有1支，想吃可能得靠門市LINE群組下單。
萊爾富表示，去年根據冰品業者統計，前三大品牌銷售排行依序是杜老爺、百吉和小美，因此除了哈根達斯之外，門市也祭出小美新品紅心芭檸冰棒，以及百吉棒棒冰新口味烏梅，5月31日前買指定冰品享2件8折、3件7.5折。
全聯線上購則在「分批取」推出哈根達斯優惠，品脫杯5入原價1440元，6月9日前特價999元，平均一桶不到200元，並限時加送2罐綠巨人玉米粒（市價114元），比起市面上其他優惠來說相對划算，冰淇淋口味有蘭姆葡萄、72%黑巧克力甘納許脆杏仁、淇淋巧酥3種，其中人氣最高的蘭姆葡萄口味獲得眾人大推，不過要注意90天內需換完5罐，且口味不可混搭。