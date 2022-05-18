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咖啡套莎莎亞？全家首創「椰奶拿鐵」　7-11特大杯買8送4

▲看好植物奶熱潮，全家首創「椰奶拿鐵」，用莎莎亞椰奶套咖啡，讓拿鐵喝起來多了南洋風味，勢必吸引椰奶控嘗鮮。（圖／全家提供）
▲看好植物奶熱潮，全家首創「椰奶拿鐵」，用莎莎亞椰奶套咖啡，讓拿鐵喝起來多了南洋風味，勢必吸引椰奶控嘗鮮。（圖／全家提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-05-18 11:32:172022-05-18 11:57:14

植物奶近幾年蔚為風潮，在台灣市場接受度愈來愈高，不少民眾改喝燕麥拿鐵，認為植物奶不只健康且口味更香醇。看準這波天然保健商機，全家宣布和愛之味合作，推出椰奶拿鐵、燕麥奶拿鐵2款Let's Café新品，並祭出大杯嘗鮮價49元。7-11則升級拿鐵咖啡豆，今（18）日起同步祭出CITY CAFE買8送4優惠活動。

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全家在兩年前率先推出豆乳拿鐵、燕麥植物奶拿鐵，看好近年興起的植物奶熱潮，這次再和食品大廠愛之味合作，結合品牌旗下的莎莎亞椰奶、純濃燕麥系列咖啡師燕麥奶，新推出夏季限定的「椰奶拿鐵」、「燕麥奶拿鐵」，大杯原價65元，即日起至5月底前嘗鮮價49元。

▲全家和愛之味合作，推出椰奶拿鐵、燕麥奶拿鐵2款新品，大杯原價65元，5月31日前會員嘗鮮價49元。（圖／全家提供）
▲全家和愛之味合作，推出椰奶拿鐵、燕麥奶拿鐵2款新品，大杯原價65元，5月31日前會員嘗鮮價49元。（圖／全家提供）
高纖、不含乳糖的植物奶成為咖啡市場新寵，不論是口味香醇、低脂高纖的燕麥奶，或是有自然甜味的豆乳都有擁護者。看好天然保健商機，全家用愛之味經典的莎莎亞椰奶「套嘎逼」，首創未添加奶精的椰奶拿鐵，讓咖啡喝起有椰漿香氣，對於喜愛植物奶或乳糖不耐症的消費者來說又多了新選擇。

除了Let's Café新品亮相，私品茶杯身也同步換新裝，杯身改為粉嫩的夏季圓圓杯，並推出全品項第2杯7折，仙女波波系列即起至6月28日開跑限時優惠，仙女波波紅茶特價39元、仙女波波醇奶茶特價49元，單店數量有限，售完為止。

▲私品茶杯身改為夏季圓圓杯，全品項第2杯7折，其中仙女波波紅茶特價39元、仙女波波醇奶茶特價49元。（圖／全家提供）
▲私品茶杯身改為夏季圓圓杯，全品項第2杯7折，其中仙女波波紅茶特價39元、仙女波波醇奶茶特價49元。（圖／全家提供）
7-ELEVEN也宣布重新調整咖啡豆比例，將CITY CAFE拿鐵全面升級，為了慶祝風味升級，今（18）日起至5月31日到門市買拿鐵、濃萃拿鐵大杯以上，同品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取同樣自今（18）日起至5月28日，特大杯拿鐵、大杯濃萃拿鐵、CITY PRIMA精品拿鐵買8送4，兌領期限至9月30日。

▲7-11慶祝CITY CAFE拿鐵升級，門市與App行動隨時取同步推出限定優惠。（圖／7-ELEVEN提供）
▲7-11慶祝CITY CAFE拿鐵升級，門市與App行動隨時取同步推出限定優惠。（圖／7-ELEVEN提供）

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