咖啡套莎莎亞？全家首創「椰奶拿鐵」 7-11特大杯買8送4
植物奶近幾年蔚為風潮，在台灣市場接受度愈來愈高，不少民眾改喝燕麥拿鐵，認為植物奶不只健康且口味更香醇。看準這波天然保健商機，全家宣布和愛之味合作，推出椰奶拿鐵、燕麥奶拿鐵2款Let's Café新品，並祭出大杯嘗鮮價49元。7-11則升級拿鐵咖啡豆，今（18）日起同步祭出CITY CAFE買8送4優惠活動。
全家在兩年前率先推出豆乳拿鐵、燕麥植物奶拿鐵，看好近年興起的植物奶熱潮，這次再和食品大廠愛之味合作，結合品牌旗下的莎莎亞椰奶、純濃燕麥系列咖啡師燕麥奶，新推出夏季限定的「椰奶拿鐵」、「燕麥奶拿鐵」，大杯原價65元，即日起至5月底前嘗鮮價49元。
高纖、不含乳糖的植物奶成為咖啡市場新寵，不論是口味香醇、低脂高纖的燕麥奶，或是有自然甜味的豆乳都有擁護者。看好天然保健商機，全家用愛之味經典的莎莎亞椰奶「套嘎逼」，首創未添加奶精的椰奶拿鐵，讓咖啡喝起有椰漿香氣，對於喜愛植物奶或乳糖不耐症的消費者來說又多了新選擇。
除了Let's Café新品亮相，私品茶杯身也同步換新裝，杯身改為粉嫩的夏季圓圓杯，並推出全品項第2杯7折，仙女波波系列即起至6月28日開跑限時優惠，仙女波波紅茶特價39元、仙女波波醇奶茶特價49元，單店數量有限，售完為止。
7-ELEVEN也宣布重新調整咖啡豆比例，將CITY CAFE拿鐵全面升級，為了慶祝風味升級，今（18）日起至5月31日到門市買拿鐵、濃萃拿鐵大杯以上，同品項第2杯7折；OPENPOINT行動隨時取同樣自今（18）日起至5月28日，特大杯拿鐵、大杯濃萃拿鐵、CITY PRIMA精品拿鐵買8送4，兌領期限至9月30日。