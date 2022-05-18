特企／遠百端午隆「粽」登場　速利便取貨超安心

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香格里拉台北遠東國際大飯店「情有獨粽禮袋」
台北遠東香格里拉豐富多元餐飲服務提供賓客世界級美饌饗宴，包含五家美食餐廳。「情有獨粽禮袋」內含鮑魚蟹肉粽1入、五榖米牛肚菌素粽1入、香宮經典烤鴨粽2入、紫米奶黃流沙粽1入。以亮麗搭配極致灰牡丹花卉圖騰禮袋高雅大方，送禮自用兩相宜。5入建議售價1,588元，冷凍-18°C以下可保存60天。
香格里拉台南遠東國際大飯店「金虎粽禮袋」
今年以新舊兼容、創新卻不失傳統的南部粽組盒，搭配外型大氣典雅的保溫禮袋，特別推薦虎蝦海鮮粽以超鮮甜野生虎海蝦搭配上烏參、小珠貝等珍饈食材慢燉細熬，鮮美與海味碰撞，是一款令人垂涎不可錯過的美味商品。「金虎粽禮袋」內含虎蝦海鮮粽1入、台南傳統粽1入、香椿牛肝菌素粽1入、紫米蓮子粽1入，4入建議售價1,388元，限量200組，冷凍可保存45天。
台北福華大飯店「金虎名粽經典禮盒」
湖州風情醍醐味，堆疊出獨一無二的情感！延續2021年熱賣風潮好評不斷，2022年再次集結歷年由江南春劉宜嘉主廚潛心研發之經典粽款，推出「金虎名粽經典禮盒」，仿如味蕾般的食感旅行，口口是驚喜、各個有特色。「金虎名粽經典禮盒」內含湖州鮮肉粽、湖州豆沙粽、五穀養生粽、古早味鮮肉粽、御品八鮮粽、辣味犇粽、椒麻烤雞粽、雙寶酒糟鮮肉粽、干貝火腿鮑魚粽、XO醬海味粽各1入，10入建議售價1,888元，冷凍可保存60天。
膳馨民間創作料理「臻品干貝粽」
隨著時代變遷，許多傳統家常菜已在不知不覺中漸漸被埋藏於記憶底層。膳馨的創立，源自一群對台灣料理的傳承有著無限熱情與夢想的年輕人，團隊樂於創新並且分享對料理的執著與喜愛，期望透過在地食材與創新料理的交織融合，藉由過去那份共同的生活經驗與純粹，讓台灣日常飲食風情得以延續下去。榮獲2022、2021米其林餐盤推薦，2022、2021經典台菜餐廳。「臻品干貝粽」獨家調味傳承古早風味，嚴選品質優良的糯米，手工拌炒至半熟，加上五花肉、鹹鴨蛋黃、香菇、栗子、干貝、花生、蝦米、紅蔥頭等豐富食材入餡，以水煮至熟透而成。每入約160g、6入建議售價720元，冷凍可保存180天。
祥和蔬食料理「祥和三杯素粽組」
祥和蔬食料理是唯一連續四年榮獲台北米其林必比登推薦的蔬食餐廳。運用川式料理手法，採用多項在地天然食材，菜色講究新鮮美味、層次分明，料理方式更顛覆一般大眾對素食料理的印象。祥和辣味三杯素粽依循古法堅持純手工製作，使用祥和主廚特製的辣油，再搭配獨道三杯塔香風味，嚴選在地特級杏鮑菇，以及清甜黃金板栗，用料實在、內餡豐富，掀開粽葉香氣四溢，令人食指大動的好滋味。內含原味、辣味素粽各5入(每入約200g)，還有品牌保冷袋建議售價1,500元，冷凍可保存1年。
內灣彭老師「野薑花粽」
內灣彭老師野薑花素粽秉持著在地文化並加入創意元素，以新觀念來發展內灣觀光文化，深耕在地文化並成立工作室，免費為遊客導覽內灣老故事及螢火蟲解說。野薑花素粽榮獲新竹縣第二屆10大伴手禮，它不是只有古早味，更是新時代的文創產品。10入建議售價220元，冷凍可保存30天。
YOKU MOKU「端午盛樂綜合禮盒」
來自日本東京甜點伴手禮的代表，以明星商品原味雪茄蛋捲聞名世界長期深受人們喜愛！堅持使用新鮮、自然、安全的高品質食材，以真心誠意創造出無法複製的美味餅乾。端午圖騰深烙禮盒上，遨遊江上栩栩如生搭配台灣限定新口味，內含原味雪茄蛋捲10入、雙層伯爵白克力薄片2入、雙層可可巧克力薄片2入，每盒14入建議售價780元，保存期限14~21天。
高記「花團錦簇鬆糕禮盒」
70年的上海料理老店，堅持品質、傳承經典，棗泥餡鬆糕750g±10%建議售價560元，冷凍保存30天。
六福旅遊集團靓禮「楓糖綠豆糕」 每入約240g，禮盒共8入建議售價620元，冷藏保存7天。
竹光「杏仁純禮盒」
新竹北埔20年老店，秉持著天然、養生、健康的出發點，不添加任何化學物品。獨門技術將南杏仁奈米化，杏仁純成果醬狀態加熱沖泡後即可飲用。無顆粒、無澱粉、無香料、無防腐劑。「杏仁純禮盒」內含標準甜度10包、減糖甜度10包，禮盒共20包建議售價1,050元、優惠價1,000元，冷凍保存1年。
伴手首選
台北文華東方酒店「主廚手工X.O.醬 」建議售價1,180元，保存期限3個月。
祥和蔬食料理「祥和蔬食拌麵組」 內含麻醬、麻辣拌麵各2袋建議售價1,080元，常溫保存1年。
Stala多酚紅白葡萄飲 多酚白葡萄飲1瓶、多酚紅葡萄飲1瓶優惠價1,200元，常溫保存1年。
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【購買資訊】
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