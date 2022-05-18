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超懶監委21次彈劾會缺席19次！李鴻鈞：每月公布出席率

▲立法院全院委員會今（18）日上午審查監察副院長被提名人李鴻鈞，將於24日進行投票。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.16）
▲立法院全院委員會今（18）日上午審查監察副院長被提名人李鴻鈞，將於24日進行投票。（圖／記者王敏旭攝，2022.05.16）

記者羅婉庭／台北報導

2022-05-18 11:41:052022-05-18 12:26:15

立法院全院委員會今（18）日上午審查監察副院長被提名人李鴻鈞。國民黨立院長團總召曾銘宗質詢表示，未來應每個月公布監察委員出席會議的出席率，不少監察委員不願出席相關會議，不想開會卻想做監察委員。對此，李鴻鈞答詢表示，「我不反對、完全贊成」。

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針對監察院日前傳出彈劾委員會出席率不佳，更有監委21次會議竟有19次缺席，曾銘宗批評，很多監委在相關會議出席率非常低，這些被提名的監委搞不清楚狀況，早期監委是望重四方的大佬，各界尊重，「但現在都是亂提名」，提名後竟然連開會都不去，「不想來做什麼監察委員！」針對是否公布監察委員會議出席率，李鴻鈞表示，在國會透明化之前，也常常被要求，出席狀況讓社會大眾知道是職責，因此他完全認同公開出席率資訊。

至於接任副院長後想做哪些事情，李鴻鈞表示，他對監察院現階段還是很陌生的區塊，接任後所做的事情必須符合社會期待，就是獨立辦案、中立超然，他會努力扮演好角色；讓監察院公開透明，讓社會了解監察院是可以接受檢視的，強調監察院需要改革，也強調他雖然不反對廢考監，但強調監察院的功能性是必要的。

曾銘宗再提問，對於蔡英文政府的防疫工作是否滿意？李鴻鈞回應，最大爭議在於快篩試劑拿不到，民怨很多是事實，至於監察院是否介入調查，李說，調查要有核心點，例如快篩試劑採購過程爭議，為何採購不順利、價格不評價等，監察委員皆可請案調查或接受申訴。

對於未來改革方向，曾銘宗指出，目前在監察院長陳菊領導下，監院漸漸派系化，很多案件都政治化、充滿意識形態，朝野難得有共識廢除監察院，國民黨團認為李鴻鈞接任副院長後，對於監察院公信力出現一線生機，將會是監察院的中流砥柱，未來如何具體的提升監察院公信力？

對此，李鴻鈞答詢表示，任何人進去都必須面對監察院的公信力，辦案過程中一定要嚴謹遵守法律，憲法、監察法施行細則、自律規則等，絕對不能有政黨色彩及任何立場，並公開透明，這是最基本原則，他也重申自己一定堅守上述原則。

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