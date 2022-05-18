巷仔內／佈局2024總統大選　英系插旗宜蘭主委「她」得利

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民進黨宜蘭縣長提名人江聰淵強調，宜蘭縣長提名的過程，立委陳歐珀大力推薦，各地黨公職同志的相挺，讓宜蘭不用經初選的機制及早整合力量投入選戰；蔡英文主席交付「團結勝選、贏回宜蘭」的任務，堅信因有著共同的信念與信賴，會不分你我，團結希望宜蘭進步的力量，一起擦亮綠色執政招牌。
爭取連任宜蘭縣黨部主委的陳俊宇，面臨來勢洶洶的黃建財，挾著派系的資源回鍋參選；2018年當選黨部主委的黃建財，在2018年的九合一大選時，卻創下民進黨在宜蘭有史以來的最大敗仗，不僅縣長選舉大輸國民黨縣長候選人林姿妙2萬8158票，更痛失議長的席次，當時還被基層的黨員要求下台負責。
敗選「戰犯」的黃建財則未競選連任，改由與黃承國系統友好的黨部評召吳和信，對決獲得正國會與在地新潮流共推的民進黨宜蘭縣議會黨團總召陳俊宇；而獲得宜蘭縣議會黨團、民進黨籍鄉鎮市長、立委陳歐珀、前宜蘭縣長劉守成與林聰賢，及前代理縣長陳金德等人不分派系支持的陳俊宇，取得勝利。
地方人士表示，黃建財這次背後有英系的洪耀福操盤，加上遊說前縣長林聰賢合組「林洪聯盟」，對陳俊宇產生不小壓力；陳俊宇除固守正國會的黨員票外，近來積極勤走宜蘭各鄉鎮，尋求自主黨員的支持，並發表「給黨員的一封信」，詳細羅列主委任內所做的工作，盼能在「林洪聯盟」的夾殺下突圍。
部分資深黨員痛心的說，這2年宜逐漸形成團結的氛圍，大家也看到立委陳歐珀與主委陳俊宇積極協助新系的江聰淵，順利取得縣長的提名；豈料江聰淵縣長競選總部的主委林聰賢，竟與英系結盟欲讓黃建財回鍋選主委，讓基層綠部驚惶不已，難怪有人嘲諷林聰賢、黄建財是國民黨籍縣長林姿妙的貴人。
政壇人士分析，英系推黃建財選主委的目的，並非著眼年底的九合一大選，而是盼5月底拿下主委、全國黨代表，瞄準7月民進黨中央的權力改組，佈局2024的總統大選；惋惜江聰淵的民調逐漸拉近之際，英系宜蘭插旗的舉動，讓團結的氛圍付諸流水，未來不論誰當選主委，首要之務就是弭平黨內的裂痕！