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上海真解封？居民批「作秀」　搶買「黃牛票」大逃難

▲上海解封首日，隨即有民眾到超市排隊購物。（圖／翻攝自中新社）
▲上海解封首日，隨即有民眾到超市排隊購物。（圖／翻攝自中新社）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-05-18 11:53:20

中國經濟重鎮上海近來因新冠肺炎疫情延燒，封城措施已經實行將近2個月，當局16日宣布，社會清零成功將逐步解封。不過解封第一天，仍有許多上海市民被封控關在家裡，街道仍空蕩蕩。唯一擠滿人潮的就只有上海機場以及車站，民眾抓緊時間逃離上海，但由於離滬人潮太多，甚至還爆出了黃牛票亂象。

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在「封城」將近2個月之後，上海市政府宣布16日開始分三階段解封，力拚最晚在6月中下旬全面恢復正常生產與生活。《人民網》報導指出，在解封首日，早餐店、燒賣店、小喫店、快餐店、菜市場、理髮店、大型超市等商家又重新開始營業，報導更形容「人間煙火氣，裊裊升起」。

但一名上海居民陳先生接受《自由亞洲電台》採訪表示，目前他所在區域尚未解封，許多店家只准允許3至4個小時，陳先生直指根本就是「作秀」、「每一個區政府為了政績，上面要求復工復市，他們可以裝樣子，來拍攝電視的時候，弄幾家出來（營業）就像是演戲。」

《自由亞洲電台》指出，在宣布解封的第一天，絕大部分上海市民都感受不到，因為他們仍被封控關在家中，大街上仍然空蕩蕩，「所謂的解封，只是給小部分企業復工復產。唯一車水馬龍的，只有上海機場，人們急著離開這個城市。」

上海開始分階段解封，對外交通陸續開放。解封首日，虹橋火車站的停靠列車增加，不少民眾趕往車站打算離開上海。但由於車票有限，搶票不容易，加上上海市內的公共交通也尚未恢復，有許多人提早出發到車站，甚至還有人前一天晚上就到車站過夜，因此16日上午出現大量旅客人潮排隊，隊伍一度長達數公里。

但有民眾表示，離滬火車票一票難求，即使從原來的200多元、300多元，已經飆到千元（約4390元台幣）仍買不到票，等於爆漲5倍也搶不到車票離開上海。不止離滬黃牛票價格高，連叫車去虹橋火車站價錢不斷漲價，有些人還捨不得加價買票，只能排隊等票，甚至露宿路邊排隊。

上海鐵路公安處稱，近日查獲一些不法人員通過網路搶票後加價倒賣，目前已查處倒賣火車票案件5起，抓獲犯罪嫌疑人6名，其中被倒賣的火車票加價甚至高達2200至3500元人民幣。

根據統計，上海虹橋車站出發列車增加班次後，每天有12班，單日載運的旅客達6000多人次。光是16、17日2天下來，有約1.3萬人從虹橋火車站搭車離開上海。

▲上海解封首日有大量民眾趕往車站打算離滬，排隊人潮一度長達數公里。（圖／翻攝自中新社）
▲上海解封首日有大量民眾趕往車站打算離滬，排隊人潮一度長達數公里。（圖／翻攝自中新社）

上海逐步解封　1萬多離境人潮湧向虹橋車站

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