10年來首度流失訂戶　Netflix「省成本」裁員150人

MoneyDJ新聞 2022-05-18 10:26:29 記者 李彥瑾 報導
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全球影音串流服務龍頭Netflix(NFLX.US)利空揮之不去，包括10多年來首度流失訂戶、市場競爭加劇，導致今年股價走勢慘淡。5月17日，Netflix傳出裁員消息，但並非大規模裁員，佔公司總員工數不到2%。
CNBC、《華爾街日報》等外媒報導，Netflix 17日發佈聲明表示，基於營收成長放緩，必須削減固定成本開支，因此忍痛裁員約150人，其中大多數位於美國，主要是因應職務需求重塑，而非這些員工績效不達標。
Netflix目前全球員工總數約11,000人，本次裁員比例佔不到2%。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，Netflix股價17日收盤上漲2.17%，高於道瓊指數的1.34%及標普500指數的2.02%。
根據Netflix 4月19日公佈的財報，2022年第一季訂戶數較上季減少20萬戶，為2011年10月以來首見衰減，甚至預測第二季可能再大減200萬戶，不到1個月後，Netflix就宣佈裁員。2022年截至5月17日，Netflix股價已狂瀉68.37%。
Netflix表示，業績不如預期歸咎於諸多因素，包括全球超過1億人與非同住親友共用帳號，光是北美就多達3,000萬人，未來將祭出對策打擊「寄生帳號」。另外，串流媒體市場競爭日益激烈，且各國陸續解封，民眾回歸戶外活動，也影響到Netflix的訂戶增長表現。
除了業績不振外，聯準會(Fed)升息造成科技股滑鐵盧，也促使Netflix加入美國科技業縮減人力的趨勢。近期多家科技巨頭宣佈凍結人事或裁員，包括Facebook母公司Meta、亞馬遜(Amazon)、Uber和Robinhood。
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