國中小代理教師待遇差　全教總：應轉為法定員額編制

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針對目前國中小現場代理教師過多的現象。侯俊良表示，關鍵是20年前曾透過早期全國教師會爭取的「2688方案」（每年全國小學教師數外加2688人），再到教育部以學生學習時數推算合理教師數的合理化員額方式，進而到今日的國中小一起運用「提高教育人力方案」，包含國中1000專案（每年全國國中教師數外加1000人），這些措施在行政院控管教師員額的限制下，看似滿足學生學習時數，但應急措施執行久了，反而沒有將真實人力反映到正式員額編制，等於剝奪20年來年輕教師應有的穩定聘任權益。
全教指出，改革代理教師亂象的時機到了，過去多年，總是能看到很多教學認真的新進老師，除了薪資未被公平對待，還得奔波全國各地學校應考，更由於教育部未即時修正員額編制準則，使得正式職缺變得少之又少，甚至連沒有合理聘期保障的代理教師都1位難求。
全教總認為，教育部過去20年來未即時轉型，如今應改革教師代理聘任亂象，如2020年行政院早已宣布解除高中職員額控管，將每年積欠1400名員額回歸各高中，國中小方面，建議也要把上述的提高教育人力方案，納入正式員額編制的準則內，才能早日解除亂象。
全教總要求，請教育部立即揚棄造成過多代理教師的補助要點，立即把這些學校真實需求的教師人力，於下學年正式提升至員額編制準則，還給這個世代應有的教師職缺。
立委吳思瑤今天在立法院質詢時也指出，代理教師是弱勢中的弱勢，教育部規定中小學控留8%員額改聘代理教師、兼任或代課教師，卻長期超過這個比例，110學年度更達13.8%，顯然超標、違規，請問教育部解方？另外代理教師一年一聘，導致教學現場不穩定，多數縣市只聘10個月，但代理教師寒暑假仍須備課或配合學校研習活動，等於寒暑假做白工、被壓榨。
教育部次長林騰蛟回應，這兩年因疫情關係，很多縣市中小學教甄停辦，今年度復辦，會有許多名額，可望改善，國教署也會積極督導地方政府控留8%，今年起也會逐校列管，同時納到一般性補助款考核中；有關代理教師薪資，若由教育部補助各縣市聘請的代理教師，會有全額補助、給足12個月薪資，若由地方政府自行聘請，會督導各地方要給足薪資，但各縣市皆有財政上考量。
吳思瑤說，今年軍公教整體加薪4%，先前在審查教育部預算時，有提案要求檢討代理代課教師鐘點費比照辦理，想知道目前進度。
林騰蛟說，代理代課教師的月薪本來就有比照辦理，但鐘點費部分已經有報到行政院，還在等回應。