大樹藥局賣唾液快篩！每劑175元 「家有小孩」可買10劑
唾液快篩成為近期大熱門，價格與鼻腔採樣的快篩相近，比起目前在超商隨處可見的亞培快篩，免戳鼻的福吉美（Gmate）唾液快篩更搶手，每每一開賣就售光。繼杏一、丁丁、佑全等連鎖藥局搶先開賣，7-11、康是美隨後加入戰局，大樹藥局也宣布今（18）晚開賣唾液快篩，預計到貨40萬劑，將是目前連鎖藥局中取得數量最多，每店配貨1300劑，家中有小孩者最多可買10劑。
連鎖藥局杏一、丁丁、佑全在上周首賣福吉美唾液快篩，一天內就被搶光，7-ELEVEN及康是美緊接著跟進販售，也是開賣當天就全數售罄。大樹藥局宣布到貨40萬劑，將於今（18）日、21日這兩天晚上7點，全台門市同步開賣福吉美唾液快篩，分為5劑一盒（875元）、單劑販售（175元）兩種規格。
大樹藥局指出，不限制身分每人皆可購買，每人每日最多限購5劑，若是會員家中有12歲以下小孩，購買時口頭告知店員，就可再多加購5劑，等於一次最多可買10劑，但限5月16日前入會的會員，且需為限門市會員，不含大樹健康購物網會員。
據了解，首賣日為今（18）晚7點，僅先開賣5入盒裝875元，每店貨量皆是60盒，未有單劑販售。5月21日晚間7點則會開賣5入盒裝及單劑兩種規格，每店貨量是5劑入60盒、單劑入700盒。
維康醫療用品今（18）在粉專宣布，福吉美唾液快篩已陸續到貨，每劑175元，不過每間門市到貨數量不一，並無確切開賣時間，若需購買可直接洽詢附近門市。