新冠輕症也很痛苦！ 10種「喉嚨痛自然療法」讓你快速解決喉嚨不適

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鹽水具有消腫消炎和減少喉嚨發癢的功效，國外醫生Dr. Mia Finkelston建議將1/4至1/2茶匙的鹽溶解於240c.c的溫水中，每1至2小時就漱口一次，有助於溫和地帶走喉嚨表面的刺激物，減少口腔病菌。
2.「冰敷」喉嚨
喝冰水：喉嚨疼痛難忍時，喝下幾口冰水可以使喉嚨暫時麻痺，減輕喉嚨腫脹和緩解不適。
吃冰棒：突然喝下冰水對有些人來說可能太過刺激，那麼吃冰棒或冰塊也可以達到減輕疼痛的效用，但要注意不要吃到柑橘口味等酸性的冰棒，以免引發胃酸倒流刺激到喉嚨使症狀惡化。
3.別碰酸性食物
胃酸逆流引起喉嚨不適也很常見，為此醫生囑咐應避免喝氣泡飲料、油炸食物和柑橘類食物如橘子或檸檬。另外也要避免在睡前一小時進食，因為剛吃完就躺下也會促使胃酸倒流。
4.加濕空氣
空氣濕度過低會刺激喉嚨乾燥發癢，甚至延長恢復時間。
耳鼻喉專科醫生Dr. Jason Abramowitz建議大家利用加濕器增加空氣濕度，或洗個熱水澡讓吸入的水蒸氣滋潤呼吸道黏膜，這樣做可以讓鼻子的黏液順利排出，疏通被阻塞的鼻道。
天氣太冷不想洗澡的話，也可以喝一杯熱水補充水分，或只是吸入熱水蒸氣保濕鼻腔。
要特別注意的是，加濕器一定要定期換水和清理容器，否則會造成細菌滋生，釋放出來的霧氣反而會加劇過敏和哮喘症狀。
5.喝一杯草本茶
很多草本植物如薑黃和紫錐花都具有抗炎效果，喜歡花草茶味道的朋友，不妨將其放入溫水當茶飲用，亦可緩解喉嚨不適。
6.喝蜂蜜
蜂蜜具備抗菌和滋潤黏膜的功效，喉嚨痛時泡一小匙蜂蜜加溫水來喝，不但可以滋養潤喉，也可減輕喉嚨腫痛。
7.少說話
喉嚨痛時最好盡量避免說話讓聲帶休息，許多人普遍以為用「氣聲」說話可以保護聲帶，但醫生警告這樣反而會造成喉部肌肉過度緊繃，聲帶更容易受損，所以非要講話時只要「放低正常聲量」說話就好。
8.更換牙刷
一般建議三個月換一次牙刷，因為牙刷用太久刷毛會積聚大量細菌，導致口腔疾病和喉嚨發炎。喉嚨發炎一直不好，也可能跟牙刷太髒有關，而生病感冒時口腔裡的病菌也會殘留在刷毛，造成反复感染，所以現在就趕快把舊牙刷換掉吧！
9.多休息
感冒後喉嚨痛一直不好，可能是身體過於疲勞導致免疫力下降，容易生病身體需要更長時間修復，所以要確保每天有7至9小時的睡眠時間，讓身體有足夠時間充電減壓恢復元氣。
10. 睡覺時把頭墊高
很多人特別在早上睡醒時感到喉嚨乾痛，除了有張嘴睡覺的習慣，也可能是躺著時胃酸逆流刺激喉部，使原本喉嚨不適越來越嚴重，在此建議大家睡覺時，可以用枕頭稍微把頭墊高，以助於減少胃酸倒流。
出現這種狀況要馬上就醫
1. 喉嚨痛伴隨發燒超過38 °C；
2. 呼吸困難、喉嚨覺得卡卡的、無法開口；
3. 喉嚨沙啞超過2週；
4. 喉部出現白點；
5. 唾液或痰帶有血絲；
6. 關節疼痛、耳有疼痛感、頸部發現腫塊。
若是發生喉嚨痛太久不會痊癒或是出現以上任何一個症狀，建議還是找醫生檢查確認病因。
原文出自：Prevention
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